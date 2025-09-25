Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 O Liberal 25.09.25 17h56 Os valores são referentes a 2024, época da gestão de Maurício Ettinger. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma multa de mais de R$ 1,5 milhão em razão de atrasos salariais ocorridos em 2024. A cobrança tem como base um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pelo clube com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em 2008. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na época, o clube se comprometeu a manter os salários em dia, sob pena de multa por trabalhador prejudicado em caso de descumprimento. Em 2024, diante dos atrasos, o MPT acionou a Justiça para exigir o pagamento. A defesa do Paysandu alegou que o TAC não poderia ser usado indefinidamente e que já havia sido executado em 2011, quando também houve atraso salarial. O clube também contestou o valor cobrado, afirmando que a multa não deveria ser corrigida e nem aplicada mês a mês. VEJA MAIS Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso Paysandu leva mais de 6 mil torcedores à Curuzu e tem o pior público do time na Série B Papão perdeu para o Novorizontino-SP em casa e amargou a 14ª derrota no campeonato Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior A juíza responsável pelo caso não aceitou os argumentos. A decisão destacou que o TAC tem validade por tempo indeterminado, que cada atraso gera uma nova infração e que a correção monetária deve ser aplicada para manter a eficácia da punição. Além disso, foi rejeitada a possibilidade de reduzir a multa, por entender que ela tem caráter punitivo e preventivo. Com isso, o Paysandu terá de arcar com a multa milionária, referente aos atrasos salariais registrados em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 mpt futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 25.09.25 17h56 VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 Futebol Paysandu enfrenta o Criciúma com cinco desfalques na Série B A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe 25.09.25 16h57 Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13