Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana

O presidente do Conselho Deliberativo do Paysandu, Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, convocou os membros do Condel para uma reunião ordinária na próxima terça-feira (30), na Sede Social bicolor, a partir das 19h. A reunião busca gerir, da melhor forma, o momento delicado que o clube vive dentro e fora de campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o documento oficial do clube, o encontro irá tratar de assuntos administrativos, como: a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior; a apuração do resultado do trimestre; a apreciação das contas do quadrimestre; e a situação geral do clube. Além disso, também serão tratados assuntos mais simples, como o expediente do Condel e as propostas dos conselheiros a respeito das pautas abordadas.

VEJA MAIS

O presidente Manoel também ressaltou as regras estabelecidas que todos os conselheiros devem seguir ao se comprometerem com o Condel.

“O Conselheiro Deliberativo que faltar injustificadamente a três sessões consecutivas ou cinco alternadas ao longo de um mandato estará sujeito à perda do mandato, conforme o art. 103, II, do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.

“O quórum de instalação da reunião será de 25% do total do plenário na primeira chamada e qualquer quantidade na segunda, conforme o art. 105, §4º do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.

“As reuniões ordinárias e extraordinárias são exclusivas para os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo, e a participação dos demais sócios ou convidados está vinculada à autorização da Presidência, conforme o art. 106, §4º do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.

Alerta vermelho ligado

A reunião acontece em um momento bastante crítico do Paysandu dentro das quatro linhas. Atualmente, o time paraense é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas 22 pontos conquistados em 28 partidas. A situação se agrava ainda mais pelo fato do Bicola precisar garantir 23 pontos em 10 rodadas restantes.

Com a derrota para o Novorizontino-SP por 1 a 0 na última terça-feira (23), o Paysandu igualou o recorde negativo conquistado no primeiro turno: ficar 11 jogos sem vencer. Com a sequência negativa, o time precisa tirar forças de onde não tem para evitar o quarto rebaixamento na era dos pontos corridos.

Atualmente, a equipe possui 96% de probabilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O próximo desafio do time bicolor será fora de casa, contra o Criciúma-SC, terceiro colocado da Série B. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal +.