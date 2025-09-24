Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana

Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior

O Liberal
fonte

A reunião busca gerir, da melhor forma, o momento delicado que o clube vive dentro e fora de campo. (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu)

O presidente do Conselho Deliberativo do Paysandu, Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, convocou os membros do Condel para uma reunião ordinária na próxima terça-feira (30), na Sede Social bicolor, a partir das 19h. A reunião busca gerir, da melhor forma, o momento delicado que o clube vive dentro e fora de campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o documento oficial do clube, o encontro irá tratar de assuntos administrativos, como: a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior; a apuração do resultado do trimestre; a apreciação das contas do quadrimestre; e a situação geral do clube. Além disso, também serão tratados assuntos mais simples, como o expediente do Condel e as propostas dos conselheiros a respeito das pautas abordadas.

VEJA MAIS

image Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento
Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos

image Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B
Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona

O presidente Manoel também ressaltou as regras estabelecidas que todos os conselheiros devem seguir ao se comprometerem com o Condel.

  • “O Conselheiro Deliberativo que faltar injustificadamente a três sessões consecutivas ou cinco alternadas ao longo de um mandato estará sujeito à perda do mandato, conforme o art. 103, II, do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.
  • “O quórum de instalação da reunião será de 25% do total do plenário na primeira chamada e qualquer quantidade na segunda, conforme o art. 105, §4º do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.
  • “As reuniões ordinárias e extraordinárias são exclusivas para os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo, e a participação dos demais sócios ou convidados está vinculada à autorização da Presidência, conforme o art. 106, §4º do Estatuto Social do Paysandu Sport Club”.

Alerta vermelho ligado

A reunião acontece em um momento bastante crítico do Paysandu dentro das quatro linhas. Atualmente, o time paraense é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas 22 pontos conquistados em 28 partidas. A situação se agrava ainda mais pelo fato do Bicola precisar garantir 23 pontos em 10 rodadas restantes.

Com a derrota para o Novorizontino-SP por 1 a 0 na última terça-feira (23), o Paysandu igualou o recorde negativo conquistado no primeiro turno: ficar 11 jogos sem vencer. Com a sequência negativa, o time precisa tirar forças de onde não tem para evitar o quarto rebaixamento na era dos pontos corridos.

Atualmente, a equipe possui 96% de probabilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O próximo desafio do time bicolor será fora de casa, contra o Criciúma-SC, terceiro colocado da Série B. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

futebol

paysandu

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando'

Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor

24.09.25 18h54

SÉRIE B

Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna

Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C

24.09.25 16h39

FUTEBOL

Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4

Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada

24.09.25 15h27

Crise

Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana

Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior

24.09.25 12h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento

Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos

24.09.25 11h04

PÓS-DERROTA

Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer'

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão

23.09.25 23h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

24.09.25 7h00

É MELHOR IR SE PREPARANDO...

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

23.09.25 21h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda