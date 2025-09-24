Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos Pedro Garcia 24.09.25 11h04 Os bicolores precisam ter 76,7% de aproveitamento para alcançar os 45 pontos e se salvar do rebaixamento (Fernando Torres / Paysandu) O Paysandu sofreu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e amargou a lanterna da competição com apenas 22 pontos. Desta vez, os bicolores perderam em casa por 1 a 0 para o Novorizontino-SP. Com esse resultado, o time chegou a 11 jogos sem vencer e está com um pé na Série C de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Faltando apenas dez jogos para o fim do campeonato, a missão do Papão de evitar o rebaixamento se dificulta a cada rodada. Para se salvar da queda e chegar aos 45 pontos — a famosa nota de corte —, os bicolores precisam ter 76,7% de aproveitamento. O time pode alcançar essa porcentagem em diferentes cenários. Confira: 8 vitórias e 2 derrotas: (8 x 3) = 24 pontos 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota: (8 x 3) + (1 x 1) = 25 pontos 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota: (7 x 3) + (2 x 1) = 23 pontos 7 vitórias e 3 empates: (7 x 3) + (3 x 1) = 24 pontos VEJA MAIS Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão Esses são os possíveis resultados que salvam o Paysandu do rebaixamento. Contudo, o time terá uma verdadeira pedreira pela frente, pois terá que fazer o que não conseguiu em 28 rodadas. Até o momento, a equipe paraense venceu apenas quatro partidas e, após perder mais um jogo na última terça-feira (23), chegou a 11 jogos sem vencer, igualando a sequência negativa das primeiras rodadas da competição. Naquele momento, o Papão sofreu sete derrotas e quatro empates. A primeira vitória bicolor só veio na 12ª rodada, em junho, contra o Botafogo-SP. Agora, quatro meses depois do primeiro triunfo na competição, o time repete os números ruins e se vê novamente na mesma situação. Atualmente, a equipe possui 96% de probabilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O próximo desafio do time bicolor será fora de casa, contra o Criciúma-SC, terceiro colocado da Série B. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse. 