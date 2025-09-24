Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento

O Paysandu sofreu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e amargou a lanterna da competição com apenas 22 pontos. Desta vez, os bicolores perderam em casa por 1 a 0 para o Novorizontino-SP. Com esse resultado, o time chegou a 11 jogos sem vencer e está com um pé na Série C de 2026.

Faltando apenas dez jogos para o fim do campeonato, a missão do Papão de evitar o rebaixamento se dificulta a cada rodada. Para se salvar da queda e chegar aos 45 pontos — a famosa nota de corte —, os bicolores precisam ter 76,7% de aproveitamento. O time pode alcançar essa porcentagem em diferentes cenários. Confira:

8 vitórias e 2 derrotas : (8 x 3) = 24 pontos

: (8 x 3) = 24 pontos 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota : (8 x 3) + (1 x 1) = 25 pontos

: (8 x 3) + (1 x 1) = 25 pontos 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota : (7 x 3) + (2 x 1) = 23 pontos

: (7 x 3) + (2 x 1) = 23 pontos 7 vitórias e 3 empates: (7 x 3) + (3 x 1) = 24 pontos

Esses são os possíveis resultados que salvam o Paysandu do rebaixamento. Contudo, o time terá uma verdadeira pedreira pela frente, pois terá que fazer o que não conseguiu em 28 rodadas. Até o momento, a equipe paraense venceu apenas quatro partidas e, após perder mais um jogo na última terça-feira (23), chegou a 11 jogos sem vencer, igualando a sequência negativa das primeiras rodadas da competição.

Naquele momento, o Papão sofreu sete derrotas e quatro empates. A primeira vitória bicolor só veio na 12ª rodada, em junho, contra o Botafogo-SP. Agora, quatro meses depois do primeiro triunfo na competição, o time repete os números ruins e se vê novamente na mesma situação.

Atualmente, a equipe possui 96% de probabilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O próximo desafio do time bicolor será fora de casa, contra o Criciúma-SC, terceiro colocado da Série B. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal +.