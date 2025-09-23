Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão O Liberal 23.09.25 23h01 Mesmo com mais de 96% de chances de rebaixamento e precisando vencer a maioria dos dez jogos que restam na Série B, o técnico Márcio Fernandes disse acreditar na ocorrência do Paysandu na Série B do Brasileirão. Após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, nesta terça-feira (23), na Curuzu, ele afirmou que a equipe precisa manter a fé e honrar a camisa bicolor, “aconteça o que acontecer”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O treinador admitiu o cenário muito difícil, mas garantiu que o time não vai desistir. "Ainda tem dez jogos, tudo é possível. É claro que se a gente olhar o momento, dá muita tristeza, muita dificuldade, mas se a gente, que está no trabalho, não acredito, aí fica difícil", disse. VEJA MAIS Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. Sobre a partida, Márcio explicou a estratégia inicial de entrar com três zagueiros. “Tentamos surpreender a defesa do Novorizontino com Garcez e Diogo, mas não conseguimos”. Ele admitiu que a mudança de esquema tático após o intervalo deu resultado parcial. "Voltamos melhor no segundo tempo, mas não transformamos isso em gol. Mais uma vez sofremos gol no final do jogo, isso abate a equipe, porque você luta, faz jogadas, está melhor no jogo, aí pega o gol no final". O técnico destacou que o grupo precisa reagir, independentemente de que venha a acontecer no final do campeonato. “Tem que ter forças pra sair dessa situação, a gente tem que honrar a camisa do Paysandu, acontece o que acontecer, temos que honrar a camisa fazendo nosso melhor”, afirmou. Fernandes também comentou o gol anulado pelo VAR, que poderia ter mudado o rumo do confronto. "Se não tivesse o VAR, a gente estaria com seis pontos. Eu não estou dizendo que não deveria ter VAR, mas são situações que poderiam ser diferentes". Ele ressaltou que o Paysandu tem oscilado demais ao longo das partidas. “Nós estamos jogando bem, pelo menos um tempo do jogo — contra o Goiás foi o primeiro, hoje foi o segundo —, mas temos que jogar bem os dois tempos”. Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma. "Vamos dar uma avaliada, sentir o grupo, pra ter a noção do que a gente vai montar contra o Criciúma". Com 22 pontos e na lanterna, o Papão soma 11 jogos sem vencer e pode ver a distância para os adversários diretos aumentar ainda mais na rodada. O próximo jogo é contra o Criciúma, terceiro colocado, no próximo domingo (26), em Santa Catarina. Mais uma missão quase impossível. 