Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer'

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão

O Liberal

Mesmo com mais de 96% de chances de rebaixamento e precisando vencer a maioria dos dez jogos que restam na Série B, o técnico Márcio Fernandes disse acreditar na ocorrência do Paysandu na Série B do Brasileirão. Após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, nesta terça-feira (23), na Curuzu, ele afirmou que a equipe precisa manter a fé e honrar a camisa bicolor, “aconteça o que acontecer”.

O treinador admitiu o cenário muito difícil, mas garantiu que o time não vai desistir. "Ainda tem dez jogos, tudo é possível. É claro que se a gente olhar o momento, dá muita tristeza, muita dificuldade, mas se a gente, que está no trabalho, não acredito, aí fica difícil", disse.

Sobre a partida, Márcio explicou a estratégia inicial de entrar com três zagueiros. “Tentamos surpreender a defesa do Novorizontino com Garcez e Diogo, mas não conseguimos”. Ele admitiu que a mudança de esquema tático após o intervalo deu resultado parcial.

"Voltamos melhor no segundo tempo, mas não transformamos isso em gol. Mais uma vez sofremos gol no final do jogo, isso abate a equipe, porque você luta, faz jogadas, está melhor no jogo, aí pega o gol no final".

O técnico destacou que o grupo precisa reagir, independentemente de que venha a acontecer no final do campeonato. “Tem que ter forças pra sair dessa situação, a gente tem que honrar a camisa do Paysandu, acontece o que acontecer, temos que honrar a camisa fazendo nosso melhor”, afirmou.

Fernandes também comentou o gol anulado pelo VAR, que poderia ter mudado o rumo do confronto.

"Se não tivesse o VAR, a gente estaria com seis pontos. Eu não estou dizendo que não deveria ter VAR, mas são situações que poderiam ser diferentes".

Ele ressaltou que o Paysandu tem oscilado demais ao longo das partidas. “Nós estamos jogando bem, pelo menos um tempo do jogo — contra o Goiás foi o primeiro, hoje foi o segundo —, mas temos que jogar bem os dois tempos”.

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma.

“Vamos dar uma avaliada, sentir o grupo, pra ter a noção do que a gente vai montar contra o Criciúma”.

Com 22 pontos e na lanterna, o Papão soma 11 jogos sem vencer e pode ver a distância para os adversários diretos aumentar ainda mais na rodada. O próximo jogo é contra o Criciúma, terceiro colocado, no próximo domingo (26), em Santa Catarina. Mais uma missão quase impossível.

