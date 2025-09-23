Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B

O Paysandu perdeu mais uma na Série B: 1 a 0 para o Novorizontino, nesta terça-feira (23), na Curuzu. O time paulista dominou o primeiro tempo diante de um Papão recuado, com três zagueiros e laterais improvisados. Mas, após o intervalo, o técnico Márcio Fernandes mudou o esquema, lançou o time ao ataque e tomou conta do jogo, chegando a balançar a rede com Garcez — gol anulado pelo VAR.

O que já era ruim, ficou ainda pior. Aos 43 do segundo tempo, Rafael Donato aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes de Matheus Nogueira, decidindo para os visitantes e fazendo os torcedores do Paysandu irem embora mais cedo. Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a oito de distância do AMérica-MG, primeiro clube fora da zona, sendo que o time mineiro ainda irá jogar na rodada, podendo aumentar ainda mais a vantagem. O Papão parece a caminho do rebaixamento em alta velocidade.

1º Tempo

A Curuzu viveu um primeiro tempo melancólico. O estádio, longe de estar lotado, carregava um clima pesado, reflexo de uma torcida cansada e desconfiada. Logo aos dois minutos, o Novorizontino mostrou que não iria dispensar. Martins subiu bem numa falta cruzada, e Matheus Nogueira precisou segurar em dois tempos. Foi o cartão de visitas de um jogo que começou agitado.

O Paysandu tentou responder na base da afobação, correndo mais do que pensando, principalmente em jogadas com Garcez. Pressionou de qualquer jeito, abriu espaços e quase pagou o preço. Aos 8 minutos, Leandro Vilela sentiu a coxa e deixou o campo para a entrada de Gustavo Nicola.

O susto maior veio aos 11. Em saída errada do Papão, Nathan roubou, driblou Matheus Nogueira e deixou Rômulo com o gol aberto. A torcida já via a bola na rede, mas Thiago Heleno apareceu de carrinho e salvou em cima da linha, no único lampejo de heroísmo bicolor na etapa. Até os 15, só deu Novorizontino. Maior posse de bola, pressão nas segundas bolas e uma blitz ofensiva que deixou o Paysandu encurralado.

Aos 17, por um erro paulista, surgiu a primeira chance bicolor. Diogo Oliveira roubou e cruzou rasteiro para Garcez, que ignorou Dudu Vieira ao lado e bateu fraco, mascado, quase pedindo desculpas. Depois disso, o roteiro seguiu previsível. O Papão insistindo pelo lado direito com Bryan e Garcez, sem criatividade, e o Novorizontino acumulando finalizações. Aos 27, Fogaça ganhou na força de Thiago Heleno e só não fez um golaço porque a bola desviou em Novillo. Bruno José, em seguida, mandou mais uma perto do ângulo — a sétima finalização paulista antes dos 30 minutos.

Quando Dudu Vieira puxou contra-ataque aos 37 e viu Diogo Oliveira furar ao tentar dominar, parecia um resumo cruel da noite bicolor. No fim do primeiro tempo, os números escancararam o que os olhos do torcedor jpa tinham visto: mais posse, mais ataques, mais chutes e mais controle para o Novorizontino. O Paysandu, preso ao seu próprio nervosismo, não ofereceu perigo real e saiu para o intervalo sabendo que, sem um erro adversário, dificilmente iria encontrar o gol.

Paysandu 0x1 Novorizontino

2º Tempo

Márcio Fernandes mudou tudo na volta do intervalo: tirou Novillo e Dudu Vieira, lançou Rossi e Denner e desfez a linha de três zagueiros. O Paysandu voltou outro time, partindo pra cima logo no primeiro minuto, quando Garcez chutou na área e Denner pegou o rebote por cima. A Curuzu se inflamou, e Garcez seguiu sendo o escape mais perigoso, puxando ataques e chamando a torcida. Aos 11, César Martins dividiu com Diogo Oliveira dentro da área, e o público pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

O Papão manteve a pressão, ainda que de forma desordenada, abusando dos cruzamentos e demorando a acelerar os passes. O Novorizontino recuou e parecia satisfeito com o empate, enquanto o Paysandu tinha a posse, mas sem grande precisão. Aos 30, veio a explosão: Rossi desviou de cabeça um lançamento da intermediária e deixou Garcez livre para vencer o goleiro Airton. A Curuzu vibrou com o que seria o 1 a 0, mas o VAR apontou impedimento. O banho de água fria abalou o time.

Logo depois, Denner errou na saída de bola, e o Novorizontino quase marcou no contra-ataque com Robson, aos 33. O jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. Aos 40, Diogo Oliveira cabeceou com perigo pra fora, e Garcez ainda desperdiçou outra boa oportunidade. Mas, aos 43, na bola parada, veio o castigo: Rafael Donato subiu no primeiro pau e fez o gol da vitória paulista. Houve confusão após o lance, mas nada mudou. O Paysandu somou a 11ª partida sem vencer, estacionou nos 22 pontos e permanece na lanterna, cinco pontos atrás do penúltimo e oito do primeiro fora do Z4, ambos ainda por jogar na rodada.