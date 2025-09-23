Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. O Liberal 23.09.25 21h34 A menos que ocorra um 'milagre', o Paysandu de Márcio Fernandes deve ser rebaixado para disputar a Série C em 2026. Veja quais os clubes o Papão deve enfrentar! (Imagem: Cristino Martins/ O Liberal) A Série C do Brasileiro 2025 está em sua fase decisiva, com 8 clubes disputando 4 vagas para a Série B de 2026. Enquanto isso, alguns times já asseguraram participação na Terceirona do próximo ano, fruto de atuação mediana no campeonato deste ano ou por acessos através da Série D. Pela Série D de 2025, já garantiram vaga para a Série C de 2026: Santa Cruz-PE Maranhão-MA Internacional de Limeira-SP Barra-SC VEJA MAIS Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário Além deles, a lista de clubes confirmados para a edição de 2026 da Terceira Divisão inclui outras 8 equipes: Confiança-SE Ypiranga-RS Maringá-PR Ituano-SP Botafogo-PB Figueirense-SC Anápolis-GO Itabaiana-SE Faltam mais 8! Para a edição de 2026, faltam 8 times: 4 estão na fase final da Terceirona, mas não conseguirão o sonhado acesso e 4 clubes da Série B deste ano que serão rebaixados. Como está a fase final da Série C? Grupo B Até a terceira rodada da fase final, a disputa está completamente nivelada: em 6 jogos, foram 6 empates. Com isso, todos os quatro clubes (Caxias-RS, Londrina-PR, Floresta-CE e São Bernardo-SP) somam 3 pontos cada. Grupo C No Grupo C, a Ponte Preta-SP está a apenas 1 ponto de confirmar seu acesso. Com três vitórias em três jogos, está com 9 pontos. A seguir, está o Guarani, com 6 pontos. A dupla campineira aparece como favorita ao acesso. Em 3º está o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, que conseguiu apenas uma vitória até agora: contra o Brusque-SC, no sul, logo na estreia do quadrangular final. O time catarinense, por sinal, é o lanterna do grupo e da fase final, com nenhum ponto em 3 jogos. E você, torcedor? E você, torcedor? Já está ficando de olho na Série C de 2026 ou já superou essa fase e acha que é coisa do passado? 