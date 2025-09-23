Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

O Liberal
fonte

A menos que ocorra um 'milagre', o Paysandu de Márcio Fernandes deve ser rebaixado para disputar a Série C em 2026. Veja quais os clubes o Papão deve enfrentar! (Imagem: Cristino Martins/ O Liberal)

A Série C do Brasileiro 2025 está em sua fase decisiva, com 8 clubes disputando 4 vagas para a Série B de 2026. Enquanto isso, alguns times já asseguraram participação na Terceirona do próximo ano, fruto de atuação mediana no campeonato deste ano ou por acessos através da Série D.

Pela Série D de 2025, já garantiram vaga para a Série C de 2026:

  • Santa Cruz-PE
  • Maranhão-MA
  • Internacional de Limeira-SP
  • Barra-SC

Além deles, a lista de clubes confirmados para a edição de 2026 da Terceira Divisão inclui outras 8 equipes:

  • Confiança-SE
  • Ypiranga-RS
  • Maringá-PR
  • Ituano-SP
  • Botafogo-PB
  • Figueirense-SC
  • Anápolis-GO
  • Itabaiana-SE

Faltam mais 8!

Para a edição de 2026, faltam 8 times: 4 estão na fase final da Terceirona, mas não conseguirão o sonhado acesso e 4 clubes da Série B deste ano que serão rebaixados.

Como está a fase final da Série C?

Grupo B

Até a terceira rodada da fase final, a disputa está completamente nivelada: em 6 jogos, foram 6 empates. Com isso, todos os quatro clubes (Caxias-RS, Londrina-PR, Floresta-CE e São Bernardo-SP) somam 3 pontos cada.

Grupo C

No Grupo C, a Ponte Preta-SP está a apenas 1 ponto de confirmar seu acesso. Com três vitórias em três jogos, está com 9 pontos. A seguir, está o Guarani, com 6 pontos. A dupla campineira aparece como favorita ao acesso.

Em 3º está o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, que conseguiu apenas uma vitória até agora: contra o Brusque-SC, no sul, logo na estreia do quadrangular final. O time catarinense, por sinal, é o lanterna do grupo e da fase final, com nenhum ponto em 3 jogos.

E você, torcedor? Já está ficando de olho na Série C de 2026 ou já superou essa fase e acha que é coisa do passado?

