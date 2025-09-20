Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário O Liberal 20.09.25 19h00 Jogador foi o destaque do Papão na partida (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu amargou mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Papão perdeu por 1 a 0 para o Goiás-GO e afundou ainda mais na lanterna da competição. Após o duelo, Matheus Nogueira, um dos destaques do jogo, falou sobre a situação do clube, citou problemas extracampo e ressaltou que o time está focado em reverter o cenário. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Acho que, com a situação em que a gente está, não tem como prorrogar as coisas. A estratégia foi montada, foi cumprida até os 40 do segundo tempo, criamos oportunidades. É complicado falar em uma hora dessas, mas a gente não jogou a toalha. Enquanto tiver 0,01% de chance, a gente vai lutar até o final. O grupo é comprometido. A gente tem nossos problemas extracampo em relação a tudo, mas o grupo é unido, focado, determinado, e essa determinação, tenho certeza, vai tirar a gente dessa situação", declarou o goleiro no final da partida. Questionado sobre que tipo de problemas fora das quatro linhas o clube estaria enfrentando que poderiam afetar o desempenho, o goleiro disse apenas que eram coisas que "chateiam". Apesar disso, Matheus Nogueira afirmou que, independentemente do que ocorrer fora de campo, o foco dos atletas é o mesmo. VEJA MAIS Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré "O nosso desempenho é independente do que acontecer fora de campo. Se o ônibus quebrou na estrada, se o avião atrasou, o nosso desempenho vai ser sempre o mesmo, a cabeça vai focar no jogo, as coisas só não acontecem. Mas são coisas que chateiam a gente, não vêm ao caso agora", disse o jogador. "Como falei, vamos focar no que realmente importa para tirar o clube dessa situação. Estamos comprometidos em tirar o Paysandu dessa situação", finalizou o goleiro. Matheus Nogueira foi o principal jogador do Papão na partida. O arqueiro fez defesas importantes que salvaram o time em vários momentos. Contudo, o goleiro não conseguiu alcançar a bela finalização de Jean Carlos, que garantiu a vitória do Goiás. O Paysandu segue com 22 pontos na última posição da tabela. Na próxima rodada, o Bicola encara o Novorizontino-SP em casa, na próxima terça-feira (23), inicialmente na Curuzu. 