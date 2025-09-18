CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré Fábio Will 18.09.25 18h40 Clássico entre Papão e Leão pode decidir os caminhos das equipes na Série B (Cláudio Pinheiro / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial, a mudança de data e horário do clássico entre Paysandu x Remo, válido pela 32ª rodada da Série B. O clássico mudou de data por conta do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O clássico estava marcado para segunda-feira, 13 de outubro, às 21h30, no Estádio Mangueirão, um dia após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Porém, após ajuste na tabela, a CBF modificou tanto a data quanto o horário do clássico Re-Pa, que será disputado no dia 14 de outubro (terça-feira), às 19h30. VEJA MAIS CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro A partida mais aguardada entre os torcedores paraenses, válida pela 32ª rodada da Série B, pode selar os caminhos das equipes na competição nacional. No primeiro clássico o Paysandu levou a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Diogo Oliveira, mesmo com os clubes em situações opostas na tabela, com o Leão Azul brigando na parte de cima da tabela e o Papão lutando contra o rebaixamento. No momento atual, os dois continuam em lados opostos, porém, o clássico Re-Pa do returno da Série B, pode definir os rumos das equipes. Após o encontro do dia 14 de outubro, restarão seis rodadas para o término do Brasileirão e, dependendo de como os clubes estarão até o confronto, poderemos ter definições de acesso, permanência ou rebaixamento na competição. Atualmente o Remo ocupa a 7ª posição na tabela com 39 pontos. O Leão está longe apenas dois pontos da Chapecoense-SC, primeiro clube dentro do G-4 que dá acesso à Séroe A em 2026. Já o Paysandu vive um momento delicado. Lanterna da Série B com 22 pontos, o Papão está longe distante seis pontos do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 Copa Libertadores da América Flamengo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores Flamengo e Estudiantes jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46