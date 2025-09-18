Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes

Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré

Fábio Will
fonte

Clássico entre Papão e Leão pode decidir os caminhos das equipes na Série B (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial, a mudança de data e horário do clássico entre Paysandu x Remo, válido pela 32ª rodada da Série B. O clássico mudou de data por conta do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O clássico estava marcado para segunda-feira, 13 de outubro, às 21h30, no Estádio Mangueirão, um dia após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Porém, após ajuste na tabela, a CBF modificou tanto a data quanto o horário do clássico Re-Pa, que será disputado no dia 14 de outubro (terça-feira), às 19h30.

A partida mais aguardada entre os torcedores paraenses, válida pela 32ª rodada da Série B, pode selar os caminhos das equipes na competição nacional. No primeiro clássico o Paysandu levou a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Diogo Oliveira, mesmo com os clubes em situações opostas na tabela, com o Leão Azul brigando na parte de cima da tabela e o Papão lutando contra o rebaixamento.

No momento atual, os dois continuam em lados opostos, porém, o clássico Re-Pa do returno da Série B, pode definir os rumos das equipes. Após o encontro do dia 14 de outubro, restarão seis rodadas para o término do Brasileirão e, dependendo de como os clubes estarão até o confronto, poderemos ter definições de acesso, permanência ou rebaixamento na competição.

Atualmente o Remo ocupa a 7ª posição na tabela com 39 pontos. O Leão está longe apenas dois pontos da Chapecoense-SC, primeiro clube dentro do G-4 que dá acesso à Séroe A em 2026. Já o Paysandu vive um momento delicado. Lanterna da Série B com 22 pontos, o Papão está longe distante seis pontos do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

