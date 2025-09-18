CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará

Uma comitiva de representando vários órgãos de segurança e o Ministério Público do Pará, estiveram reunidos nesta quinta-feira (18), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) No Rio de Janeiro (RJ), para debater sobre ações e o enfrentamento da violência de torcidas organizadas. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, que acumula os cargos.

O dirigente postou uma foto em suas redes sociais, falando da importância sobre o encontro e o quanto isso pode ser benéfico para o futebol paraense. A reunião contou com representantes do Ministério Público do Pará, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e Mangueirão, local que recebe a maioria dos jogos dos clubes paraenses e também onde são disputados os clássicos entre Remo x Paysandu.

“Tive a honra de receber na CBF uma comissão paraense que veio ao Rio de Janeiro para tratar do enfrentamento da violência de torcidas organizadas nos estádios do Pará e também em grandes eventos”, escreveu, Ricardo Gluck Paul.

Para o dirigente da CBF, a visita de pessoas ligadas aos órgãos públicos do Pará só reforça o compromisso com a segurança do torcedor paraense.

“Uma visita de grande relevância, que reforça o compromisso do Pará em unir forças para garantir segurança e paz no futebol e em nossas arenas”, publicou. A comitiva que esteve na Sede da CBF, no Rio de Janeiro, contou com o promotor de Justiça Domingos Sávio Alves de Campos, representando o Ministério Público do Pará, o tenente coronel da Polícia Militar do Pará, Afonso Geomárcio Alves dos Santos, o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Raimundo Monato Moura, além do delegado Marcos André Araújo da Silva, representando a Polícia Civil e fechando o Coronel da PM Cláudio Fernando de Souza Santos, representante do Mangueirão.