CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro Fábio Will 18.09.25 18h11 Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF, ao lado de pessoas ligadas aos órgãos de segurança do Pará (Reprodução / Instagram @ricardo_gluck_paul) Uma comitiva de representando vários órgãos de segurança e o Ministério Público do Pará, estiveram reunidos nesta quinta-feira (18), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) No Rio de Janeiro (RJ), para debater sobre ações e o enfrentamento da violência de torcidas organizadas. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, que acumula os cargos. O dirigente postou uma foto em suas redes sociais, falando da importância sobre o encontro e o quanto isso pode ser benéfico para o futebol paraense. A reunião contou com representantes do Ministério Público do Pará, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e Mangueirão, local que recebe a maioria dos jogos dos clubes paraenses e também onde são disputados os clássicos entre Remo x Paysandu. "Tive a honra de receber na CBF uma comissão paraense que veio ao Rio de Janeiro para tratar do enfrentamento da violência de torcidas organizadas nos estádios do Pará e também em grandes eventos", escreveu, Ricardo Gluck Paul. Para o dirigente da CBF, a visita de pessoas ligadas aos órgãos públicos do Pará só reforça o compromisso com a segurança do torcedor paraense. "Uma visita de grande relevância, que reforça o compromisso do Pará em unir forças para garantir segurança e paz no futebol e em nossas arenas", publicou. A comitiva que esteve na Sede da CBF, no Rio de Janeiro, contou com o promotor de Justiça Domingos Sávio Alves de Campos, representando o Ministério Público do Pará, o tenente coronel da Polícia Militar do Pará, Afonso Geomárcio Alves dos Santos, o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Raimundo Monato Moura, além do delegado Marcos André Araújo da Silva, representando a Polícia Civil e fechando o Coronel da PM Cláudio Fernando de Souza Santos, representante do Mangueirão.