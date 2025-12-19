Capa Jornal Amazônia
Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana

Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Inter soma 8 pontos a mais que o Bologna na Série A italiana (X/ @BolognaFC1909en)

Bologna x Inter de Milão disputam hoje, sexta-feira (19/12), a semifinal da Supercopa Italiana. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Inter ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano e acumula um total de 11 vitórias, 4 derrotas, 34 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nos seus últimos jogos.

Já o Bologna está em 6° lugar na competição com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Bologna x Inter de Milão: prováveis escalações

Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega, Ferguson; Orsolini, Cambiaghi, Dallinga.

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Martínez.

FICHA TÉCNICA
Bologna x Internazionale
Supercopa da Itália
Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 16h

