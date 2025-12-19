Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.12.25 15h00 O Inter soma 8 pontos a mais que o Bologna na Série A italiana (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Inter de Milão disputam hoje, sexta-feira (19/12), a semifinal da Supercopa Italiana. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Inter ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano e acumula um total de 11 vitórias, 4 derrotas, 34 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nos seus últimos jogos. Já o Bologna está em 6° lugar na competição com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Bologna x Inter de Milão: prováveis escalações Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega, Ferguson; Orsolini, Cambiaghi, Dallinga. Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Martínez. FICHA TÉCNICA Bologna x Internazionale Supercopa da Itália Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de MIlão Bologna jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.12.25 16h15 Campeonato Espanhol Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.12.25 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 Supercopa da Itália Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19