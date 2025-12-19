Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 19.12.25 7h00 Às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga (Facebook/ @borussia.global) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (19/12), incluem partidas pela Supercopa da Itália, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal. Às 16h, o Bologna jogará contra o Inter pela Supercopa Italiana. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Borussia Mönchen pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Valencia x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Estoril x Braga - 17h15 - Disney+ Supercopa da Itália Bologna x Inter - 16h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Onde assistir ao jogo de Borussia e Mönchengladbach; veja o horário O jogo entre Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GAT, no Youtube, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Estoril e Braga; veja o horário O jogo entre Estoril x Braga terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Bologna e Inter; veja o horário O jogo entre Bologna x Inter terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Valencia e Mallorca; veja o horário O jogo entre Valencia x Mallorca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Valencia x Mallorca - La Liga SporTV 16h30 - Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 17h - Valencia x Mallorca - La Liga 17h15 - Estoril x Braga - Campeonato Português Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 16h - Bologna x Inter de Milão - Supercopa da Itália Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 Supercopa da Itália Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.12.25 15h00 AFC Champions League Al Shorta x Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/12) pela Liga dos Campeões AFC Al-Shorta e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 19.12.25 14h15 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36