Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (19/12), incluem partidas pela Supercopa da Itália, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal.

Às 16h, o Bologna jogará contra o Inter pela Supercopa Italiana. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Borussia Mönchen pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Valencia x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Estoril x Braga - 17h15 - Disney+

Supercopa da Itália

Bologna x Inter - 16h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

