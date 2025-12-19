Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga (Facebook/ @borussia.global)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (19/12), incluem partidas pela Supercopa da Itália, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal.

Às 16h, o Bologna jogará contra o Inter pela Supercopa Italiana. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Borussia Mönchen pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Valencia x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Estoril x Braga - 17h15 - Disney+

Supercopa da Itália

  1. Bologna x Inter - 16h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Onde assistir ao jogo de Borussia e Mönchengladbach; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GAT, no Youtube, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Estoril e Braga; veja o horário

O jogo entre Estoril x Braga terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Bologna e Inter; veja o horário

O jogo entre Bologna x Inter terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Valencia e Mallorca; veja o horário

O jogo entre Valencia x Mallorca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h - Valencia x Mallorca - La Liga

SporTV

  1. 16h30 - Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 17h - Valencia x Mallorca - La Liga
  2. 17h15 - Estoril x Braga - Campeonato Português

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

  1. 16h - Bologna x Inter de Milão - Supercopa da Itália
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Alemão

Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

19.12.25 15h30

Supercopa da Itália

Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana

Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.12.25 15h00

AFC Champions League

Al Shorta x Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/12) pela Liga dos Campeões AFC

Al-Shorta e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

19.12.25 14h15

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda