Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt Fábio Will 02.02.26 17h21 Volt veste o Remo desde 2021 (Remo / Divulgação) O Remo voltará a jogar uma partida de Série A em Belém. O Leão Azul encara o Mirassol, na próxima quarta-feira (5), às 20h, no Mangueirão, pela 2ª rodada do Brasileirão. O jogo marca o reencontro do Remo com o Fenômeno Azul na elite do futebol nacional, além da estreia do nova camisa do clube para a temporada 2026. A informação foi confirmada pelo sócio-diretor da Volt, fornecedora oficial de uniformes do Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em conversa com a equipe de O Liberal, Fernando Kleimmann, deixou escapar um spoiler e citou que o clube deve lançar o manto jogando em casa e que está com a expectativa alta sobre os uniformes de 2026 do Remo. “Estou muito animado com essa camisa que iremos lançar nos próximos dias”, disse. Perguntado quando o Remo iria estrear o novo manto, Fernando Kleimmann revelou o dia em que o Leão entrará em campo de roupa nova. “Estrear em casa. O Remo de volta à Série A depois de mais 30 anos”, falou. Fernando Kleimmann desconversou ao cravar se o Remo vai jogar diante do Mirassol com o novo manto. “Se você me perguntar se vai jogar eu não sei. Eu nego que eu tenha falado isso. Temos o compromisso de lançar a camisa no aniversário e isso não é nenhum segredo”, falou. O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou na semana passada que o clube iria lançar o uniforme no dia 5, aniversário de fundação do Leão Azul. Nas redes sociais, o clube publicou fotos da camisa da temporada 2025, falando que o manto entroupara a história do clube e, se despedindo da camisa. Na mensagem o Remo que prepara um novo0 manto para escrever um novo capítulo em 2026. Veja a publicação “A camisa que esteve conosco em cada batalha, em cada conquista e no caminho de volta aos grandes momentos do clube. Agora, nos despedimos desse manto que já é eterno, enquanto nos preparamos para escrever um novo capítulo com a nova Camisa 01 que chega em 2026”, escreveu o clube. O Remo é vestido pela marca Volt desde 2021. O clube azulino renovou com a fornecedora de material esportivo até o final do ano e, segundo o Fernando Kleimmann, conversas avançam para que um novo vínculo seja firmado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x mirassol nova camisa do remo volt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11