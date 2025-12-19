Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Borussia Mönchen disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 15° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Mönchen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dortmund é o 3° colocado da Bundesliga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Gladbach está em 11° lugar e soma 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Borussia Dortmund x Mönchengladbach: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka. Técnico: Marco Rose.

Borussia Mönchen: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Reyna; Tabaković. Técnico: Adi Hütter.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach

Bundesliga 2025

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, às 16h30