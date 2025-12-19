Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 19.12.25 15h30 O Borussia soma 13 pontos a mais que o Gladbach na Bundesliga (X/ @borussia_en) Borussia Dortmund x Borussia Mönchen disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 15° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Mönchen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Dortmund é o 3° colocado da Bundesliga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Alemão. Já o Gladbach está em 11° lugar e soma 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Borussia Dortmund x Mönchengladbach: prováveis escalações Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka. Técnico: Marco Rose. Borussia Mönchen: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Reyna; Tabaković. Técnico: Adi Hütter. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach Bundesliga 2025 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.12.25 16h15 Campeonato Espanhol Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.12.25 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 Supercopa da Itália Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19