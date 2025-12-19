Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Borussia soma 13 pontos a mais que o Gladbach na Bundesliga (X/ @borussia_en)

Borussia Dortmund x Borussia Mönchen disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 15° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Borussia x Mönchen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube,  a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dortmund é o 3° colocado da Bundesliga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Gladbach está em 11° lugar e soma 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana
Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Borussia Dortmund x Mönchengladbach: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka. Técnico: Marco Rose.

Borussia Mönchen: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Reyna; Tabaković. Técnico: Adi Hütter.

FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 2025
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha
Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, às 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund

jogos de hoje

Bundesliga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Português

Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal

Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

19.12.25 16h15

Campeonato Espanhol

Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga

Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

19.12.25 15h30

Supercopa da Itália

Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana

Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.12.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda