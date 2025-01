Veja como estão os elencos de Remo e Paysandu para a temporada de 2025

Passada a euforia das festas de fim de ano, a rotina de trabalhos no Baenão e Curuzu segue em ritmo intenso. Remo e Paysandu se preparam para uma temporada cheia, com direito a reencontro na Série B após 19 anos. Ambos estarão presentes nas mesmas competições, mas os bicolores têm uma vantagem com a Supercopa Grão-Pará, que será disputada já no dia 12, contra a Tuna Luso. Já a estreia azulina em 2025 acontece no dia 18, pelo Parazão. O Núcleo de Esportes de O Liberal atualizou o elenco de cada clube para que o torcedor possa ficar atento à montagem dos times.

Por ter entrado de férias mais cedo, o Remo foi o primeiro a anunciar os primeiros nomes. O anúncio inaugural foi feito no dia 29 de novembro, cinco dias após a despedida bicolor da Série B. O meia Dodô foi o primeiro contratado. Quatro dias depois foi a vez do lateral-esquerdo Marcelinho. Os azulinos seguiram na anunciando no dia 9, com mais três nomes: o zagueiro Lucão, o meia Denner e o atacante Maxwell. O primeiro grande anúncio bicolor veio apenas no dia 13, para o alívio da torcida.

Assim, surgiram na Curuzu o meia Giovanni, o volante Matheus Vargas, o atacante chileno Matías Cavalleri e o atacante Marcelinho. Além deles, vieram também o atacante paraguaio Pedro Delvalle e o lateral-esquerdo PK, que antes era alvo do Clube do Remo e acabou "atravessando" a Almirante Barroso em direção à Curuzu. Ao todo, o Paysandu anunciou seis contratações, número ainda um pouco abaixo do Remo, que tem nada menos que 12 reforços até o momento, o último deles anunciado neste dia 31. O atacante Felipe Vizeu é o grande anúncio prometido pela diretoria, que vem municiando o departamento de futebol para o deleite do técnico Rodrigo Santana.

Veja como estão os elencos de Remo e Paysandu até o momento:

Remo

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang, João Vitor e Marcos Alexandre;

Zagueiros: Ivan Alvariño, Jonilson, Lucão, Reynaldo e Rafael Castro;

Laterais-direitos: Marcelinho, Kadu, Caio e Thalys;

Laterais-esquerdos: Sávio;

Volantes: Jaderson e Pavani;

Meias: Dener, Dodô, Guty e Pedro Castro;

Atacantes: Adailton, Maxwell, Pedro Rocha, Ytalo e Felipe Vizeu.

Técnico: Rodrigo Santana.

Paysandu

Goleiro: Cláudio Vitor, Iago Hass e Matheus Nogueira;

Lateral-direito: Bryan Borges e Edilson;

Zagueiros: Luan Freitas, Lucas Maia, Lucca e Quintana;

Laterais-esquerdos: Kevyn e PK;

Volante: Matheus Vargas;

Meia: Giovanni, Henrique Salomoni, Juninho e Kauã Hinkel;

Atacantes: Thalyson, Nicolas, Marcelinho, Pedro Delvalle, Matías Cavalleri e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes.