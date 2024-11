Paysandu: Roger Aguilera fala sobre planejamento para 2025: 'Começamos a trabalhar'

O presidente eleito do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre o planejamento do clube para 2025. Após o fim da partida contra o Vila Nova-GO, que marcou a despedida do time da temporada, o dirigente bicolor conversou com a Rádio Liberal+ e detalhou como estão as negociações para o próximo ciclo. Segundo ele, o trabalho interno já está sendo desenvolvido e a equipe já tem uma lista de jogadores em análise.

"A gente tem, por cada posição, mais de 50 jogadores. Tem várias situações que não dependem só da gente querer e estamos avaliando com calma, o número de jogos, as valências dos atletas para poder chegar à conclusão. Logicamente, que a parte financeira vai pesar também", destacou o presidente, que também falou sobre Esli García e reforçou que a decisão sobre a permanência ou não na equipe é do jogador.

Na entrevista, Roger destacou a campanha e a força do Paysandu na reta final do campeonato. Para ele, o clube conseguiu construir um time bom para brigar com outras equipes grandes na divisão.

"[Nessa] reta final, nos mostramos a força do Paysandu em casa. Nós temos um elenco competitivo, com condições de jogar de igual para igual com várias equipes, ou todas da Série B. Acho que a gente não pode jogar esse trabalho de 2024 fora. Temos que avaliar agora com muita sabedoria, e que Deus abençoe nossas escolhas para a gente conseguir performar melhor em 2025. [Isso] parte muito do planejamento de agora, renovação, rescisão. Nós já começamos a trabalhar, não está aparecendo, mas com os nossos íntimos, com os profissionais que fazem parte do futebol, a gente já está pontuando o que precisamos para o ano que vem", afirmou Aguilera.

O Paysandu encerrou a campanha na Série B na 13ª posição, com 50 pontos. Após muitos altos e baixos e risco de rebaixamento, o clube se reergueu no final do campeonato e garantiu a permanência na Segundona. Nas próximas semanas, o Papão deve começar a anunciar as rescisões e possíveis renovações do time para a temporada de 2025.