Na despedida da Série B, Paysandu larga atrás, mas vira e vence o Vila Nova no Mangueirão

O Paysandu recebeu o Vila Nova em Belém pela 38ª e última rodada da Série B de 2024. Diante de mais de 30 mil pessoas, o Papão passou um aperto e tanto, mas graças aos gols de Esli Garcia e Lucas Maia, venceu o Vila por 2 a 1, encerrando a Segundona na 13ª posição, com 50 pontos.

O início da partida foi promissor para os bicolores, que, diante de um time desfigurado e com vários desfalques, viu a oportunidade perfeita para pressionar desde os primeiros minutos, contando, pela primeira vez sob o comando de Márcio Fernandes, com a dupla Nicolas/Esli Garcia desde o começo do jogo, tendo ainda Paulinho Bóia pela direita do ataque.

Por sua vez, o Vila, já cheio de problemas antes da partida, precisou fazer duas mudanças logo no início, com as saídas de Elias e Guilherme Lacerda, ambos com questões musculares. Mesmo com tantas fragilidades, o Paysandu pouco agrediu o adversário. Por volta dos 25, Netinho recebeu a bola ajustada de fora da área e mandou um chute forte rasteiro, assustando o goleiro Dennis Jr.

Du Fernandes abriu o placar no Mangueirão. (Thiago Gomes / O Liberal)

A grande surpresa, no entanto, veio aos 35, quando a bola foi cruzada pela direita e, sem marcação alguma, Du Fernandes surgiu no meio dos zagueiros para empurrar ao gol bicolor, abrindo o placar no Mangueirão em favor do Vila. A vantagem adversária não pareceu incomodar os bicolores, que partiram para o intervalo com o score negativo.

2º Tempo

No retorno do intervalo, o Papão fez a primeira mudança, saindo João Vieira para a entrada de Luan Freitas. Apesar da troca, o Vila continuou à vontade, trocando passes em direção ao campo de ataque. Aos 10, Luciano Naninho quase ampliou depois de bela jogada na entrada da área. O chute forte, no entanto, passou bem perto da trave bicolor.

Paysandu x Vila Nova Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Embora o cenário não fosse dos melhores, a estrela de Esli Garcia voltou a brilhar, ajudando o Paysandu em casa. Aos 11, o jogador recebeu passe de Bryan Borges, invadiu a área e mandou aquele consagrado chute cruzado, marcando um belo gol, empatando a partida em 1 a 1, para o delírio da Fiel Bicolor. Foi o 10º gol dele na Série B.

Na sequência, os dois times promoveram mudanças. O Vila fez três de uma vez, enquanto o Papão lançou Leandro Vilela na vaga de Netinho. Pouco depois, Nicolas recebeu boa bola na grande área, mas acabou derrubado pelos marcadores e a torcida pediu revisão do VAR.

Lucas Maia comemora com Quintana o gol da virada bicolor. (Thiago Gomes / O Liberal)

Com o avançar do relógio, o jogo ficou mais emocionante, com os dois times correndo atrás do gol da vitória. Nos minutos finais, o técnico Márcio Fernandes fez três mudanças de uma vez, tirando a Esli e Nicolas. Os esforços deram resultado e aos 45, no apagar das luzes, Lucas Maia conseguiu fazer o gol da virada, encerrando a partida com a sensação do dever cumprido. O Papão segue mais vivo do que nunca.

Ficha Técnica

Data: 24/11/2024

Local: Mangueirão

Hora: 16h

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões Amarelos: Netinho (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; João Vieira (Luan Freitas), Netinho (Leandro Vilela), Robinho (Jean Dias); Paulinho Bóia, Esli Garcia (Ruan Ribeiro) e Nicolas (Val Soares)

Técnico: Márcio Fernandes

Vila Nova: Denis Jr; Elias (João Lucas), Wanderley, Guilherme Lacerda (Léo Gama), Higor; Vitor Graziani, Ryan, Du Fernandes (Carlos Miguel); L. Naninho (Gustavo Sarjani), Igor Henrique (Pajé) e Gabriel Silva.

Técnico: Thiago Carvalho