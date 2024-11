Luan Freitas reforça desejo de ficar no Paysandu, mas aguarda resposta do Fluminense para renovação

O zagueiro Luan Freitas não escondeu o desejo de ficar no Papão para a próxima temporada. Ao fim do duelo contra o Vila Nova-GO, que marcou a despedida do Bicola no ano, o jogador conversou com a Rádio Liberal+ e falou sobre o seu futuro na equipe. Apesar da vontade, o defensor afirmou que a decisão final não depende só dele ou do time bicolor, mas do Fluminense-RJ.

"Eu tenho contrato com o Fluminense. Já demonstrei interesse em ficar, o clube também demonstrou esse interesse, mas a gente tem que esperar o Fluminense dar o 'ok' para que tudo ocorra bem", afirmou o jogador.

Luan Freitas chegou ao Paysandu na primeira janela de transferências no início do ano. O jogador chegou a atuar pelo Fluminense no Campeonato Carioca, mas foi emprestado para o Papão. No Bicola, o atleta não teve muito espaço e ficou no banco de reservas durante boa parte do ano. Após a mudança na comissão técnica, o defensor conseguiu mais oportunidades e atuou nos últimos jogos do time na Série B.

"Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é: 'o fim das coisas é melhor do que o princípio'. Eu fui muito resiliente, minha família e eu, nós temos muita fé, a gente acreditou que, no momento certo, Deus ia nos honrar, e foi isso o que aconteceu. Eu passei por momentos muito chatos mesmo aqui dentro do clube, ficar fora de jogo. Eu vim para jogar e, infelizmente, não aconteceu. São coisas que a gente não controla, mas o dar o melhor, isso eu controlo, e foi isso que fiz. No momento certo, a oportunidade apareceu e eu dei conta do recado", declarou o zagueiro.

Com a camisa bicolor, Luan Freitas fez 14 jogos e marcou um gol. Assim como ele, outros atletas estão com o futuro indefinido no Paysandu. Nas próximas semanas, o clube deve anunciar as renovações e rescisões de contratos para 2025.