João Vieira explica saída do Paysandu e faz desabafo: 'Faltou um pouquinho de sensibilidade'

Uma das peças mais importantes do Paysandu na temporada, o meia João Vieira não vai continuar no clube para o próximo ano. Após muitas especulações, o jogador confirmou que o jogo contra o Vila Nova-GO foi sua despedida do time. Em entrevista para a rádio Liberal+ no final da partida, o atleta falou sobre a sua saída e deu mais detalhes sobre o que o motivou a tomar essa decisão.

"O João Vieira não continua no Paysandu", começou o jogador. "Estou aqui falando para vocês da imprensa e para o torcedor. Era algo que durante todo o ano eu vinha dizendo, que depois que acabasse o campeonato eu ia me pronunciar, é melhor saber da minha boca. Eu sou assim: clareza, sinceridade", destacou o meia, que revelou que as últimas semanas foram complicadas para ele e para a família, citando a saída do presidente Mauricio Ettinger do comando do clube como um dos motivos para a sua saída.

"As últimas duas semanas foram dificílimas para mim e para a minha família, devido a uma declaração que não procede, que eu não estava ficando no Paysandu por conta da minha esposa, e não tem nada a ver com isso. São outras coisas que vêm acontecendo, mas o maior motivo ainda é que o presidente Mauricio não vai ficar. Eu tenho muito carinho, respeito por ele. Durante esses três anos, tivemos uma relação de muito respeito entre mim e ele", completou João Vieira.

A declaração à qual o jogador se referiu foi dada pelo presidente eleito do Papão, Roger Aguilera. Em entrevista à Rádio Liberal+, o dirigente bicolor afirmou que Vieira não ficaria no Bicola por conta de um desejo da esposa.

João Vieira fez questão de negar a afirmação e disse que a decisão foi tomada por vários motivos. Segundo o jogador, ele tem muito carinho e gratidão pelo Paysandu, mas pontuou que faltou "sensibilidade" com ele nesta reta final de ciclo.

"Nessas últimas duas semanas saíram muitas coisas que não procedem, que não fazem parte do meu perfil e nem do da minha esposa, e, diante de tudo isso que saiu, eu tive a cabeça ótima porque ela me ajudou. Eu continuei rendendo, fazendo o meu melhor, e vida que segue. Futebol é isso. Eu não digo que nunca mais vou voltar, é um até logo. O carinho e respeito que eu tenho por essa instituição é muito grande, mas eu acho que, nesse final, faltou um pouquinho de sensibilidade comigo e com a minha família. Mas, é isso", finalizou o jogador.

João Vieira chegou ao Paysandu em 2022, emprestado pelo Esportivo, time do Rio Grande do Sul, sem tanta expressão. Aos poucos, o meia foi ganhando espaço e se destacando na equipe até se tornar titular absoluto da posição. Nesta temporada, o jogador foi um dos mais consistentes da equipe bicolor e ajudou o clube a se manter na Série B.

Neste ano, foram 56 jogos com a camisa bicolor, ficando de fora de apenas quatro partidas na temporada, seis gols e duas assistências. Ainda não se sabe qual será o destino do meia, mas ele deve tentar um time da região Sul do Brasil.