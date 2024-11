Após a vitória do Paysandu, diretoria anuncia renovação com Márcio Fernandes: 'Belíssima campanha'

O Paysandu encerrou a Série B com a vitória sobre o Vila Nova. O resultado deixou o time na 13ª posição, com 50 pontos. Parte deste resumo se deve ao trabalho do técnico Márcio Fernandes, que liderou a alavancada na reta final da competição. Após o apito final e o encerramento da temporada, o comandante recebeu a notícia que coroou o esforço à frente do elenco bicolor.

"Foram 13 jogos, com sete vitórias e dois empates. Naquele momento, num cenário preocupante, o Márcio chega para comandar uma equipe com a janela de transmissão fechada e uma situação difícil na Série B. Eu queria, em nome da diretoria, parabenizá-lo pela belíssima campanha e informar a fiel bicolor que ele será o treinador do Paysandu na próxima temporada", disse o executivo Felipe Fernandes.

As palavras do dirigente colocaram um fim na expectativa vivida pela torcida e pelo próprio comandante, dado o trabalho que teve ao desembarcar novamente em Belém. "Foi um momento difícil na chegada. O grupo estava com a confiança lá embaixo. Chegamos a uma marca de 50 pontos no campeonato. Mesmo que não queiram reconhecer, a gente tem que tirar o chapéu. Numa série B nivelada contamos com o apoio de toda diretoria, do Felipe, que mataram no peito mesmo com toda restrição do meu nome. Obrigado", disse.

Quanto ao jogo, Márcio destacou alguns pontos, falou sobre a necessidade de jogadores que possam fazer mais de uma função e, novamente, falou sobre a condição de Esli Garcia, autor do gol de empate, que chegou a Série B com 10 gols, mesmo com a desconfiança de alguns setores.

"Você não viu o Esli diferente hoje? Eu sofro pra caramba, mas tenho que fazer ele entender que precisa participar mais do jogo. A hora que vi que a condição física era menor do que queríamos, eu tirei ele do jogo. No entanto, ele estava diferente hoje e fez a diferença. Foi competitivo, fez o gol, marcou. O futebol exige isso hoje. O jogador precisa ajudar em outras funções. Não podemos ter um jogador a menos e hoje ele foi tudo o que a gente queria", encerrou o técnico