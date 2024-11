Cedido por empréstimo pelo Fluminense, zagueiro Luan Freitas quer ficar no Paysandu em 2025

Após o treino aberto realizado na manhã deste sábado (23), no Estádio da Curuzu, o zagueiro Luan Freitas, que chegou cedido pelo Fluminense-RJ por empréstimo ao Paysandu no início da temporada, revelou em entrevista coletiva que tem o interesse em permanecer no Papão em 2025.

QUER FICAR

“De antemão, eu quero deixar claro o meu desejo em permanecer. O clube também demonstrou esse interesse, mas a gente tem o Fluminense na negociação, então temos que ver o melhor para todo mundo. Se for da vontade de Deus ficar, vai ser muito bom para mim”, declarou.

Perguntado sobre o que faz o atleta querer permanecer na Curuzu, Luan falou sobre os objetivos da temporada 2025 e também rasgou elogios a torcida bicolor. “A questão de o clube ser estruturado, ser reerguido e que vai buscar coisas grandes ano que vem. Esse é o meu desejo, ajudar o clube a conseguir o acesso, ganhar o Campeonato Paraense e a Copa Verde. A torcida sem dúvidas é espetacular, eu nunca tinha vivenciado isso. Minha esposa ficou encantada com a torcida”, concluiu.

A TEMPORADA DE LUAN

Ao fazer um balanço do seu ano, que começou com o jogador tendo pouco espaço e posteriormente utlizado como volante, o zagueiro foi enfático. “Foi um ano de muita resiliência e muita fé. Eu comecei jogando no Fluminense e depois vim para cá, acabei tendo poucas oportunidades, mas continuei trabalhando, respeitando a opção do treinador e quando apareceu a oportunidade, eu consegui dar conta do recado”, ressaltou.

ÚLTIMO JOGO DO ANO

Livre do rebaixamento desde a 36ª rodada, a equipe bicolor teoricamente entra em campo sem grandes objetivos. Para Luan, terminar o ano com vitória seria importante para agradecer o apoio do torcedor. “A gente tem mais uma rodada e a gente precisa ganhar, até por uma questão de rivalidade com o Vila, vamos dizer assim. Além de agradecer pelo apoio que nos deram o ano todo. É mais uma partida que a gente vai buscar os três pontos”, finalizou.

A Fiel promete lotar o Mangueirão neste última partida do ano, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos de maneira antecipada. A bola rola para Paysandu e Vila Nova-GO neste domingo (24), às 16h, com cobertura lance a lance de oliberal.com.