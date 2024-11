Paysandu realiza último treino do ano com presença da torcida bicolor; fotos

Neste sábado (23), pela manhã, o Paysandu realizou o seu último treino da temporada de 2024. A despedida contou com a presença da fiel no estádio da Curuzu. Nos primeiros momentos do dia, antes dos jogadores entrarem no gramado, já tinham cerca de mil torcedores.

Assim como o Paysandu se despede das treinamentos, o último jogo do time também pocorre neste fim de semana. O bicola enfrenta o o Vila Nova-GO, neste domingo (24), no Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar, que o time se manteve nesta mesma série para a competição de 2025.

Para o jogo contra o clube alvirubro, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. As entradas da arquibancada do lado A custam R$ 40, enquanto os do lado B, onde a torcida bicolor costuma ficar, custam R$ 50. O setor das cadeiras A e B custa R$ 100 e R$ 120, respectivamente. Sócios-torcedores têm condições especiais na compra.