Confira os jogadores e técnicos ex-Remo e Paysandu que podem subir para a Série A

A Série B do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste domingo (24), com os quatro já rebaixados. Mas se na parte inferior da tabela tudo já está definido, no topo da classificação quatro clubes lutam por três vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas o Santos-SP, que já conquistou o título da Segundona, já está com vaga garantida na elite do futebol nacional. Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Ceará-CE e Sport-PE lutam pelo acesso. O Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento dos jogadores e treinadores que vestiram as camisas do Remo e do Paysandu e podem conquistar o acesso.

Mirassol

Meia Neto Moura, de 28 anos, defende o Mirassol-SP, mas já vestiu a camisa do Remo na temporada 2021. O jogador atuou na Série B do Brasileiro pelo Leão Azul, estando em campo 10 vezes e marcando um gol. Depois do Remo, Neto Moura foi para o Cruzeiro e está emprestado ao clube paulista desde o ano passado.

Neto Moura jogou no Remo (João Normando / Arquivo FAF)

Volante Rodrigo Andrade, paraense, natural de Belém, pode conquistar seu segundo acesso à Série A de forma consecutiva. O jogador estava no Vitória-BA, no ano passado, onde subiu com o Leão da Barra. Cria das categorias de base do Paysandu, Andrade, de 27 anos, defendeu o Papão de 2014 a 2017, conquistou dois títulos do Parazão e um da Copa Verde.

Rodrigo Andrade atuou no Paysandu (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Novorizontino

Atacante Neto Pessoa, de 30 anos, é o único jogador que passou pelo futebol paraense e que pode subir pelo Novorizontino-SP. O jogador é natural de Rio Branco (AC) e vestiu a camisa do Remo na temporada 2021, quando o Leão Azul disputou a Série B. Neste ano o Remo acabou sendo rebaixado, mas Neto Pessoa terminou a temporada com 10 gols marcados, artilheiro e campeão da Copa Verde.

Neto Pessoa foi artilheiro no Remo (Samara Miranda / Arquivo Remo)

O Tigre é comandando pelo técnico Eduardo Baptista, de 52 anos. Eduardo foi técnico do Remo em 2021 e foi rebaixado com o clube para a Série C. Neste mesmo ano, Eduardo Baptista conquistou o título da Copa Verde e trabalhou com Neto Pessoa no Leão.

Eduardo Baptista comandou o Remo (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Ceará

O atacante Aylon, de 32 anos, defende o Vozão e pode subir à Série A neste final de semana. O jogador teve passagem pelo Paysandu na temporada 2015, quando veio por empréstimo junto ao Internacional-RS. Com a camisa do Papão, Aylon disputou 47 partidas e marcou oito gols.

Aylon marcou 8 gols pelo Paysandu (Wagner Meier/Especial/Arquivo O Liberal)

Fora de campo o Ceará é comandado pelo técnico Léo Condé, que já trabalhou no Paysandu, na temporada 2019. O treinador teve uma passagem rápida por Belém, foram apenas 10 partidas à frente do clube alviceleste.

Léo Condé treinou o Paysandu (Jorge Luiz / Arquivo Paysandu)

Sport

O Sport-PE ocupa a 5ª colocação na tabela e é o único clube que não depende apenas de suas forças para conquistar o acesso. O clube pernambucano não possui nenhum jogador ou técnico que teve passagem pelo futebol paraense.

Santos

O atual campeão da Série B conquistou o título por antecedência e está de volta à Série A do Brasileiro. O Peixe possui no elenco que conquistou o acesso à elite do futebol nacional com o lateral-direito Hayner, de 29 anos. O jogador teve passagem pelo Paysandu em 2017, onde realizou 22 jogos e marcou um gol, além de ter levantado a taça do Campeonato Paraense.

Hayner levantou a taça do Parazão pelo Paysandu (Fernando Torres/ Paysandu)

Além de Hayner, o Santos também teve outro bicolor no comando. O meia Serginho, de 33 anos, ajudou o Peixe a subir e esteve em campo nesta temporada em 19 partidas. Serginho marcou dois gols pelo Santos e deu três assistências. Na temporada 2022 o jogador vestiu a camisa do Paysandu em 24 jogos e marcou cinco vezes.

Serginho comemorando gol pelo Papão (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal)

O Mirassol pega a Chapecoense-SC, em casa e vencendo e garante a elite. Já o Novorizontino encara o Goiás-GO, em Goiânia (GO) e uma vitória também se garante na Série A. Outro que só depende de suas forças é o Ceará, que pega o rebaixado Guarani-SP, em Campinas-SP. Correndo por fora está o Sport-PE, que terá o Santos-SP, em casa e precisa vencer e contar com tropeços dos concorrentes.

De acordo com o site de estatística “Chance de Gol”, o Mirassol possui 96.4% de chances de conquistar o acesso. O Ceará aparece com 77.6% de chances de subir, seguido do Novorizontino com 67.2% e do Sport com 58.8.