Paraense que joga na Turquia comenta sobre Paysandu e Remo na Série B: 'Visibilidade para o Norte'

O futebol paraense é conhecido como revelar vários jogadores, que brilham tanto nos clubes do estado, quanto fora do Pará e também pelo mundo. O atacante Sandro Lima, de 34 anos, é natural de Belém e joga desde 2013 fora do Brasil. Atualmente defendendo o Pendikspor, da Turquia, Sandro comentou sobre a sua carreira, planos e também sobre Remo e Paysandu, principais clubes do Estado, voltarem a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Nesta temporada Sandro Lima fez 10 partidas pelo Pendikspor e marcou um gol, pela equipe da Segunda Divisão da Turquia. Com a sua carreira já consolidada longe do Brasil, Sandro espera com uma ascensão da equipe no campeonato nacional para brigar os playoffs de acesso à elite do futebol turco.

“O nosso planejamento é a subida. Estamos tendo altos e baixos no campeonato devido a algumas situações extracampo. Temos um time forte, mas infelizmente em alguns jogos não tivemos a sorte. Estamos na metade da tabela, mas tem muito campeonato pela frente. É seguir com o mesmo objetivo e continuar tendo mais ambição nos jogos”, disse.

Carreira no Brasil e sucesso internacional

Sandro Lima iniciou a carreira Assev-GO e no Pará jogou apenas no Independente de Tucuruí, na temporada 2023. O paraense acompanha os clubes do Pará e ficou feliz com a permanência do Paysandu na Segundona e o acesso do Remo.

“Como paraense fico feliz em ver as duas equipes na Série B agora. Vai dar mais visibilidade para o Norte, que sofre um pouco com o preconceito ainda. Tenho certeza que as duas equipes vão abrilhantar ainda mais a Série B com as suas grandes torcidas. Espero que continuem por muito tempo nas cabeças”, falou.

Sandro Lima atuou também pelo Grêmio Anápolis-GO, além de Rio Ave, Chaves, AC Viseu, Estoril Praia e Gil Vicente, todos de Portugal. O jogador também defendeu o Tianjin Teda, da China, o Gwangju, da Coreia do Sul, além do Manisa FK, da Turquia.