Remo busca a contratação de zagueiro artilheiro ex-Corinthians e que defende o Coritiba na Série B

O Remo vive um momento de procura por jogadores no mercado da bola. A diretoria azulina entrou de vez na busca por atletas para compor o elenco de 2025, que terá competições de janeiro a novembro. Um dos nomes que o clube possui interesse é do zagueiro Bruno Melo, de 32 anos, que está no Coritiba-PR. A informação foi dada primeiramente pelo perfil Meu Poderoso Leão e confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do clube.

Bruno entra na lista do Remo de possível reforço e é observado pelo executivo azulino, Sérgio Papellin. O jogador está na Série B, atuando pelo Coxa, mas pertence ao Fortaleza-CE, ex-clube de Papellin e com quem o executivo possui uma boa relação. Natural de Paracuru (CE), o atleta está emprestado ao Coritiba e nesta temporada esteve em campo 42 vezes e marcou quatro gols pelo clube alviverde.

Canhoto e de 1.83cm, ele viria com uma negociação com o Fortaleza, clube que deve receber o jogador de volta ao término da Série B. bruno melo foi titular em todas as partidas desse ano e acumula passagens também pelo Corinthians-SP e clubes do Ceará (CE).

Nas últimas temporadas ele vem atuando em um número consideráveis de jogos. Em 2017 foram 34 partidas, no ano seguinte 44, em 2019 foram 25 vezes em campo. Na temporada 2020 foram 41 jogos, 39 em 2021 e no Corinthians, em 2022, foram 13 partidas.

O jogador possui experiência por onde passa e costuma ser um líder em no elenco. Outro fator importante é que Bruno Melo também exerce a função de lateral-direito, além de marcar gols. O atleta marcou 39 gols nas últimas oito temporadas, uma média de 4.87 gols por ano.