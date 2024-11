Ex-Fortaleza deve ser o primeiro reforço do Remo para 2025, afirma jornalista

O meia Raphael Guimarães de Paula, de 30 anos, mais conhecido como Dodô, deve ser o primeiro nome confirmado para defender as cores do Remo em 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

Natural de Vespasiano, em Minas Gerais, Dodô iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético Mineiro-MG e logo foi promovido ao time principal, onde conquistou a Copa do Brasil de 2014. Em fevereiro de 2016, após muitas especulações, ele foi emprestado ao Figueirense-SC por um ano, como parte da negociação que envolveu a contratação do atacante Clayton. Durante a passagem pelo Figueirense, Dodô jogou 29 partidas e marcou 4 gols no Campeonato Brasileiro de 2016.

Em 2017, Dodô foi emprestado à Chapecoense, mas não teve muito destaque. No início de 2018, foi para o Botafogo-SP para disputar o Campeonato Paulista, onde participou de 14 jogos e anotou 1 gol. Após o Paulistão, ele foi repassado por empréstimo ao Fortaleza-CE, onde fez uma das temporadas mais vencedoras da cerreira. Com o Leão Pici, ele conquistou o Campeonato Brasileiro - Série B, em 2018, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, em 2019.

Em junho de 2019, o meia assinou por empréstimo de um ano com o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Disputou 25 jogos e marcou oito gols pela equipe durante a temporada 2019–20. Ao fim do empréstimo, chegou a um acordo de rescisão contratual com o Atlético e se transferiu de forma definitiva para o clube emiradense.

Em 2023, Dodô retornou ao futebol brasileiro, assinando com o Atlético Goianiense para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Durante sua passagem pelo clube, ele participou de 14 jogos, marcou 2 gols e forneceu 3 assistências.

Ainda no mesmo ano, o meia voltou ao futebol árabe, assinando contrato com o Ajman. Na equipe dos Emirados Árabes Unidos, Dodô fez 15 partidas e anotou 3 gols, além de registrar 2 assistências.

Neste ano, Dodô foi transferido para o Kazma SC, que ocupa a 7ª colocação no futebol árabe. A última partida em que ele atuou foi no dia 17 de agosto, na vitória do Kazma sobre o Al-Salmiya, por 4 a 3, onde o meia marcou dois gols.