Paysandu tem problemas de planejamento; Remo guarda 'segredo militar'

Papão já enfrenta desafios no planejamento para 2025

Com o primeiro jogo marcado para 12 de janeiro, contra a Tuna, na Supercopa Grão-Pará, o Paysandu já se depara com desafios na pré-temporada. Levando em conta os exames clínicos e laboratoriais que ocupam os primeiros dias, o Papão terá menos de uma semana para se preparar antes da estreia na competição, com apenas mais uma semana até o início do Campeonato Estadual. Quanto mais mudanças ocorrerem no elenco e na comissão técnica, maiores serão as dificuldades nesse período inicial.

A comissão técnica precisará agir estrategicamente para construir o alicerce físico dos atletas e ajustar a equipe, já buscando resultados em jogos oficiais. Criada para impulsionar o início da temporada, a Supercopa Grão-Pará promete ser mais um transtorno do que uma conquista para os bicolores.

“Segredo militar” no Leão

O Remo está finalizando negociações para contratações, mas mantém tudo em absoluto sigilo. O técnico Rodrigo Santana, o analista de mercado Rafael Silva, o executivo Sérgio Papelim e o presidente Antônio Carlos Teixeira tratam essas movimentações como um verdadeiro “segredo militar”, sem margem para especulações. Os nomes só serão divulgados após a assinatura dos contratos e a conclusão das Séries A e B, de onde virá a maior parte dos reforços.

Quando as negociações forem reveladas, cerca de 20 jogadores devem ser anunciados entre a última semana de novembro e a segunda semana de dezembro.

BAIXINHAS

O Remo está construindo o elenco mais caro da sua história, nessa que é também a fase de maior fluxo financeiro já vivida pelo clube. O Leão 2025 vem com grandes ambições e obrigações. A primeira delas, reconquistar a hegemonia regional.

O Paysandu está vivendo este ano a experiência dos números recordes nos custos do seu futebol, com o título estadual, título da Copa Verde e permanência na Série B. Apesar de pendências que causaram serias insatisfações no meio da temporada, o futebol tem saldo muito positivo.

Zagueiro Pedro Romano, que ainda não entrou em campo pelo Papão, têm contrato até o fim do Parazão. Lateral Keffel (só 45 minutos em campo e atuação desastrosa contra o Santos), está vinculado por toda a temporada 2025, mesmo caso de Nicolas. Borasi e Kevyn, até o meio do ano. Contratos renovados: Diogo Silva,Edilson, Quintana e Matheus Trindade.

Paysandu, Remo, Amazonas, Cuiabá, Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense. Sete clubes da Série B no universo da Copa Verde. Mais peso para essa competição da qual a CBF se desincumbe em vez de promover, e as Federações dizem "amém".

Vinícius Júnior tornou comovente o encontro com o fã paraense Gabriel Ferraz, 11 anos, na chegada ao hotel. O craque do Real Madrid deu a devida atenção e proporcionou momento mágico à criança que o presenteou com uma Bola de Ouro confeccionada em papel.

Seleção Brasileira se despede hoje de Belém com o terceiro treino no Mangueirão para o jogo da quinta-feira na Venezuela, contra a Seleção Venezuelana. Desta vez o treino será pela manhã.

Serie B de 2025, com Remo e Paysandu, irá de 5 de abril a 22 de novembro, no calendário da CBF. Excelente! Não vai causar atropelos para a temporada 2026, ao contrário da Série A, programada para ir até 21 de dezembro. Série D, com Tuna e São Francisco ou Águia, vai começar dia 13 de abril.