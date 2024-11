CBF divulga calendário de competições de 2025; Veja quando deve começar o Parazão e a Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (12) o calendário do futebol nacional para 2025, trazendo mudanças para acomodar o Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Para ajustar o cronograma, os campeonatos estaduais terão um período reduzido. A competição começará em 12 de janeiro e se encerrará em 26 de março, uma quarta-feira.

O Campeonato Brasileiro da Série A terá início em 29 de março e seguirá até 21 de dezembro. Antes da pausa para o Mundial, que acontece em junho e julho, 12 rodadas serão disputadas. Durante esse período, os clubes brasileiros participantes do Mundial — Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o campeão da Libertadores de 2024 (Botafogo ou Atlético-MG) — estarão focados na competição internacional, enquanto os demais times terão a possibilidade de realizar intertemporadas ou excursões no exterior.

A Supercopa do Brasil, que reúne os campeões da Série A e da Copa do Brasil do ano anterior, será disputada em 2 de fevereiro, na cidade de Belém.

Um ponto de atenção é o choque de datas entre o final do Brasileirão, previsto para 21 de dezembro, e a Copa Intercontinental, cujo primeiro jogo do campeão da Libertadores deste ano está marcado para 11 de dezembro.

O calendário respeitará as datas FIFA, reservadas para jogos de seleções, com períodos de nove dias dedicados a amistosos ou rodadas das Eliminatórias. No entanto, as competições de clubes serão retomadas logo após o término dessas janelas.

Calendário Completo de 2025

Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

Supercopa do Brasil: 02/02

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

Série C: 13/04 a 26/10 (27 datas)

Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (2 datas)

Mundial de Clubes da FIFA: 15/06 a 13/07