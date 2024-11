CBF planeja antecipar calendário de 2025 visando paralisação durante Mundial de Clubes; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está planejando alterações no calendário do futebol brasileiro para 2025. As principais mudanças incluem a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e uma pausa de um mês entre junho e julho, a fim de evitar conflitos com o Mundial de Clubes da FIFA.

Os campeonatos estaduais também devem começar mais cedo, na primeira semana de janeiro. Embora os conceitos das propostas tenham sido apresentados aos clubes, o calendário oficial ainda não foi divulgado. As informações sobre as mudanças foram inicialmente publicadas pelo portal UOL e posteriormente confirmadas pelo ge.

Durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, os clubes terão a oportunidade de realizar inter-temporadas, excursões ou até mesmo conceder férias aos seus jogadores. A CBF acredita que essas ações contribuirão para a internacionalização das marcas dos clubes.

Caso o Campeonato Brasileiro não seja interrompido durante o Mundial de Clubes, os quatro times brasileiros que participarão do torneio nos Estados Unidos seriam obrigados a "compensar" os jogos adiados durante as janelas internacionais (as Datas FIFA), o que resultaria em desfalques significativos devido à convocação de jogadores para suas seleções.

Assim, os campeonatos estaduais, que normalmente se estendem por três meses (de meados de janeiro a meados de abril), devem ser iniciados e concluídos mais cedo, antes da Data FIFA em março. O número de datas para os principais estaduais deve permanecer em 16, mas esses torneios ocuparão menos espaço no calendário anual.

As mudanças propostas para 2025 visam preservar as Datas FIFA sem jogos do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. O objetivo é evitar situações como a de 2024, quando várias rodadas do principal torneio nacional foram disputadas simultaneamente à Copa América realizada nos Estados Unidos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)