Mundial de Clubes 2025: Brasil terá o maior número de representantes na competição

Pela quarta vez em cinco anos, a final da Libertadores terá um duelo entre brasileiros em busca da 'Glória Eterna'. Com a classificação do Botafogo, a equipe encara o Atlético-MG, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. Além do título em jogo, a definição dos finalistas garantiu o Brasil como o País com o maior número de representantes no Super Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos.

Em 2025, o Brasil terá quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Botafogo. A decisão da Libertadores, inclusive, é a última vaga, das 32, que a Fifa planejou para o Mundial de Clubes. Após a final, todos os clubes classificados para a disputa serão conhecidos. A entidade já definiu que eles serão divididos em oito grupos de quatro times cada, se enfrentando em turno único. Os dois melhores de cada chave vão avançar às oitavas de final. E o mata-mata será realizado em confronto único até a final, sem a disputa do terceiro lugar.

VEJA MAIS

O torneio contará com representantes das seis confederações continentais. Na América do Sul, a Conmebol teve direito a seis vagas; além dos quatro brasileiros, Boca Juniors e River Plate se garantiram na disputa da competição no próximo ano. México, com três times, e Inglaterra, Alemanha e Itália, com dois clubes cada, são os outros países que mais terão clubes em busca do título mundial.

Além da classificação para o Super Mundial, o campeão da Libertadores de 2024 garante vaga na Copa Intercontinental, que será disputada em Doha, no Catar, a partir de dezembro. O representante da Conmebol - e, consequentemente, do Brasil -, irá enfrentar o Pachuca, do México, nas quartas de final. Em caso de vitória, ainda terá de encarar o Al Ahly, do Egito, antes de uma eventual final com o Real Madrid.

Há dois critérios principais para se classificar para o Mundial de Clubes: ser campeão continental ou ter uma das melhores campanhas no ranking da confederação. Ainda há a vaga reservada para o país-sede, que foi destinada ao Inter Miami, de Lionel Messi.

Desde 2000, quando a competição passou a ser organizada pela entidade máxima do futebol, Corinthians (duas vezes), Internacional e São Paulo foram os únicos brasileiros a se sagrarem campeões mundiais. No entanto, desde 2012 não conquista o título, muito cobiçado pelas equipes da América do Sul.

Antes disso, Flamengo, Grêmio, Santos (duas vezes) e o próprio São Paulo (duas vezes) conquistaram o Intercontinental, que foi reconhecido pela Fifa, posteriormente, como um título mundial. Além destes, Palmeiras e Fluminense buscam o reconhecimento pelos títulos da Copa Rio de 1951 e 1952.

A Fifa ainda não vendeu todos os direitos de transmissão para o Mundial e encontra uma resistência de clubes e federações, principalmente europeus, na organização do torneio, pelo calendário inchado. "Presidente da Fifa, você sabe que não vendeu os direitos de transmissão pelo orçamento que disse. Você sabe que não tem os patrocínios que havia orçado. Você sabe que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial. Retirem esse Mundial agora (do calendário)", disse Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante o Segundo Fórum da União dos Clubes Europeus.

Países no Mundial de Clubes de 2025

Brasil - 4 México - 3 Alemanha - 2 Argentina - 2 Espanha - 2 EUA - 2 Inglaterra - 2 Itália - 2 Portugal - 2 África do Sul - 1 Arábia Saudita - 1 Áustria - 1 Coreia do Sul - 1 Egito - 1 Emirados Árabes Unidos - 1 França - 1 Japão - 1 Marrocos - 1 Nova Zelândia - 1 Tunísia - 1

Todos os clubes classificados para o Mundial de Clubes de 2025

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - via ranking da CAF

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Uefa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Uefa

Al-Hilal (Arábia Saudita) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

FC Salzburg (Áustria) - via ranking da Uefa

Palmeiras (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2021

Flamengo (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2022

Fluminense (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2023

Atlético MG ou Botafogo (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2024

Ulsan (Coreia do Sul) - via ranking da AFC

Al Ahly (Egito) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/2021 e 2022/2023

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

Atlético de Madrid (Espanha) - via ranking da Uefa

Real Madrid (Espanha) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2021/2022

Inter Miami (EUA) - vencedor da Supporters’ Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Uefa

Chelsea (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2020/2021

Manchester City (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2022/2023

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Uefa

Juventus (Itália) - via ranking da Uefa

Urawa Red Diamonds (Japão) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

Wydad Casablanca (Marrocos) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/2022

León (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Monterrey (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

Pachuca (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Auckland City (Nova Zelândia) - via ranking da OFC

Benfica (Portugal) - via ranking da Uefa

Porto (Portugal) - via ranking da Uefa

ES Tunis Esperance (Tunísia) - finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/2024 ou via ranking da CAF