CBF divulga tabela detalhada da 36ª e 37ª rodada da Série B; veja os jogos do Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das próximas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, foram definidas as datas, horários e locais dos jogos do Paysandu, único representante paraense na competição, nas rodadas 36. 37.

Na 36ª rodada, o Paysandu enfrentará o Brusque-SC no estádio da Curuzu, no dia 11 de novembro, às 21h. Em seguida, o time paraense fará uma visita ao Novorizontino-SP, jogando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no dia 16 de novembro, às 17h.

Campanha na Série B

O Paysandu vem tentenado se recuperar na Série B. Mesmo após ter perdido para o Ceará-CE na última rodada, no Castelão, o time se manteve na 13ª colocação e, de acordo com sites especializados em estatísticas, o time paraense tem menos de 5% de chances de rebaixamento até esta quarta-feira (29).

O próximo desafio do Paysandu na Série B do Brasileirão é diante da Ponte Preta-SP, na segunda-feira (04). A partida, que está marcada para ocorrer no estádio Moisés Lucareli, em Campinas, às 21h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Confira os jogos do Paysandu entre as rodadas 35 e 37:

35ª rodada: Ponte Preta-SP x Paysandu - 04/11 - 21h - Estádio Moisés Lucareli

36ª rodada: Paysandu x Brusque-SC - 11/11 - 21h - Estádio Curuzu

37ª rodada: Novorizontino x Paysandu - 16/11 - 17h - Estádio Jorge Ismael de Biasi