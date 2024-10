Paysandu tem retornos importantes para a partida contra a Ponte Preta

O Paysandu volta às atividades nesta terça-feira (29), visando a partida contra a Ponte Preta, pela 35ª rodada do Brasileirão da Série B. Depois de perder para o Ceará e terminar a rodada na 13ª posição, com 40 pontos, o time bicolor volta as atenções para outro duelo decisivo na luta pela permanência na Segundona, desta vez contra a Ponte Preta, no dia 4 de novembro, no estádio Moisés Lucarelli.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Passada a ressaca da derrota, o técnico Márcio Fernandes tem mais de uma semana para trabalhar o time que encara a Macaca. De antemão, o treinador do bicola sabe que terá alguns retornos. Matheus Trindade, Netinho, Robinho e Val Soares voltam ao time depois de cumprir suspensão. Com isso, a equipe ganha maior repertório de peças para o setor do meio-campo, que tem tido algumas dificuldades nos últimos jogos, sobretudo no abastecimento aos atletas de ataque.

Quem ainda não está confirmado para o próximo jogo é o lateral-direito Edinho, que está lesionado e segue em recuperação no Departamento Médico do clube. Além de contar com importantes retornos, Márcio Fernandes também não tem desfalques. Assim, o Paysandu deve ter força total para a primeira das quatro partidas que restam para o fim da competição.

VEJA MAIS

Este será o segundo confronto entre as equipes. No primeiro turno da Série B, o Paysandu saiu vencedor, pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Paulinho Bóia, pela 16ª rodada. De lá até o momento, os times traçaram campanhas distintas, mas voltaram a ficar próximos. Hoje o Papão é o 13º, enquanto a Macaca vem logo atrás, na 14ª posição, com 38 pontos. Ou seja, a partida da próxima quarta (11) tem um peso duplo para os bicolores, que precisam chegar aos 45 para garantir a permanência na Série B do ano que vem.

Hoje, segundo os dados do site Chance de Gol, o Paysandu tem apenas 2,5% de chances de rebaixamento, contra 22,7 % da Ponte Preta. Depois da equipe paulista, o Papão volta a Belém para enfrentar o Brusque, atual vice-lanterna da Série B, com 33 pontos; em seguida viaja para jogar com o Novorizontino, quarto colocado com 57 pontos, e encerra a competição contra o Vila Nova, em Belém, que hoje é o sexto na tabela, com 52 pontos.