Na luta contra o Z4, Paysandu está há 10 jogos sem vencer fora de casa na Série B; veja a lista

A Série B do Campeonato Brasileiro está equilibrada tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte inferior. Vários clubes lutam para fugir da temida zona de rebaixamento e um desses clubes é o Paysandu, que terá um compromisso fora de casa, na próxima segunda-feira (4), com a Ponte Preta-SP. Para tentar se afastar do Z-4, o Papão precisa quebrar um “tabu” diante da Macaca.

O Papão não vence jogando longe de Belém há 10 partidas jogando longe de Belém. A última vitória alviceleste atuando fora de casa ocorreu no dia 26 de junho, há mais de quatro meses, contra a Chapecoense-SC, na Arena Condá, pelo marcador de 2 a 1. Nesse período foram cinco empates (contra o Coritiba-PR, Vila Nova-GO, Botafogo-SP, Goiás-GO e Operário-PR), além de cinco derrotas (para o Brusque-SC, Avaí-SC, América-MG, CRB-AL e Ceará-CE).

O Paysandu é apenas o 13º clube na tabela em pontos conquistados fora de casa, com 13 pontos conquistados e um aproveitamento de apenas 25,5%, segundo os dados do site Sr.Goool.

A próxima partida do Paysandu será contra a Ponte Preta-SP, em um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo está marcado para ocorrer no dia 4 de novembro, no Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas (SP). A Macaca está bem atrás do Paysandu na tabela da Série B com 38 pontos, dois a menos que o clube paraense. Um triunfo deixaria o Lobo muito perto da permanência na Segunda Divisão e afundaria a Macaca.

Conquistar os três pontos fora de casa, quebraria o“tabu” bicolor nesta Série B, e também seria a primeira vitória do técnico Márcio Fernandes longe de Belém, desde quando assumiu o clube bicolor, já que o último triunfo do Papão fora de seus domínios a equipe ainda era comandada pelo treinador Hélio dos Anjos.

Jogos do Paysandu sem vencer fora de casa

Coritiba-PR 1 x 1 Paysandu

Brusque-SC 1 x 0 Paysandu

Vila Nova-GO 2 x 2 Paysandu

Botafogo-SP 1 x 1 Paysandu

Avaí-SC 1 x 0 Paysandu

Goiás-GO 1 x 1 Paysandu

América-MG 2 x 0 Paysandu

CRB-AL 3 x 2 Paysandu

Operário-PR 1 x 1 Paysandu

Ceará-CE 2 x 1 Paysandu