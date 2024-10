Paysandu precisa 'secar' concorrentes para não se complicar na luta para fugir do Z4

A derrota para o Ceará-CE, por 2 a 1, no último sábado (26), ligou o sinal de alerta na Curuzu. O Paysandu atualmente está na 13ª posição com 40 pontos conquistados, mas pode cair uma posição e concorrentes podem encostar no Papão ao término da 34ª rodada.

O Paysandu abriu a rodada 34 da Série B e terá que secar alguns concorrentes, para manter uma certa “gordura” para rivais na luta contra o rebaixamento. A Chapecoense-SC, com 37 pontos, é o único clube que pode ultrapassar o Papão nesta rodada. O clube alviverde terá o confronto de catarinenses contra o Brusque-SC, na próxima terça-feira (29), fora de casa. Brusque também é um dos concorrentes do Paysandu e está na zona de rebaixamento com 33 pontos.

O CRB-AL é outro concorrente bicolor contra o Z-4. O clube alagoano está na 16ª posição com 36 pontos e enfrenta o Coritiba-PR, fora de casa, nesta segunda-feira (28). Outro concorrente direto do Paysandu é o Botafogo-SP. A equipe paulista é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e enfrenta o Amazonas-AM, em Manaus, na terça-feira (29).

Fechando os jogos em que o Paysandu precisa “secar” na rodada está o confronto entre Ituano-SP x Santos. Os times se enfrentam nesta segunda (28), na cidade de Itu (SP), no jogo dos extremos, já que o Santos briga pela liderança da Série B e o Ituano está na zona de rebaixamento com 34 pontos.

A rodada já teve uma partida que interessou diretamente o Paysandu. A Ponte Preta-SP perdeu para o Mirassol-SP por 3 a 0 e o resultado ajudou o Papão. A Macaca está na 14ª posição, atrás do clube paraense. O próximo compromisso do Paysandu na Série B será justamente a Ponte Preta, na segunda-feira (4), às 21h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).