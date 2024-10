Márcio Fernandes destaca importância de Esli García e de dupla pouco utilizada no Paysandu

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, fez declarações sobre três jogadores que vinham sendo pouco utilizados durante a passagem de Hélio dos Anjos no comando do time bicolor: Ruan Ribeiro, Luan Freitas e Esli Garcia. Em entrevista à rádio Liberal +, o treinador destacou a importância desses atletas para a equipe no atual esquema.

Márcio analisou o "xodó" da torcida, Esli Garcia, ressaltando que o venezuelano é fundamental no último terço do campo. No entanto, ele enfatizou que o jogador ainda precisa se envolver mais nas partidas e entender que o time não pode depender exclusivamente de suas ações naquela área. Segundo o técnico, essa dependência pode trazer prejuízos à equipe.

"Esli Garcia é um jogador de muita qualidade no último terço do campo, mas precisa entender a importância de participar mais do jogo. Ele atua bem em uma faixa específica, mas é fundamental compreender que a partida dura 90 minutos. Se ficarmos dependendo apenas das jogadas nesse setor, podemos perder muito. No entanto, ele tem mostrado evolução e, em breve, terá a oportunidade de atuar novamente. Seu último jogo foi contra o CRB, onde não teve uma boa atuação. Apesar disso, confiamos em sua qualidade e potencial", destacou o treinador.

Márcio Fernandes também comentou sobre o atacante Ruan Ribeiro. Ele destacou o gol do atacante marcou contra o Operário-PR e explicou que o jogador deixou o campo no início do segundo tempo devido a uma pancada no joelho. O atleta é dúvida para o jogo desta quarta-feira (23).

"Ruan Ribeiro é mais um jogador que não vinha sendo utilizado, mas que tem entrado bem. No último jogo, ele marcou um gol, mas teve que sair no segundo tempo devido a uma pancada no joelho, e também é dúvida para a próxima partida. Isso mostra que estamos ganhando em termos de grupo e equipe", afirmou o treinador.

O técnico também comentou sobre o zagueiro Luan Freitas, autor de um dos gols da vitória sobre a Chapecoense-SC, na 31ª rodada da Série B. O jogador esteve de fora do último jogo do Papão, diante do Operário-PR, por conta de suspensão.

"Luan Freitas, quando eu cheguei, não estava sendo utilizado. Nós o colocamos, ele fez um dos gols da vitória contra a Chapecoense, mas tomou o terceiro cartão e ficou fora do jogo contra o Operário", explicou o técnico.

Vencer é a palavra de ordem

Com 37 pontos, o Paysandu vem de um empate contra o Operário-PR, mantendo-se à beira da zona de rebaixamento. A vantagem sobre a Ponte Preta, primeiro time no Z-4, é de apenas dois pontos. O time volta aos gramados nesta quarta-feira (23), contra o Coritiba-PR, às 19h30, no estádio Curuzu. Uma vitória seria fundamental para afastar o risco de rebaixamento e garantir um pouco mais de segurança na tabela nas últimas rodadas.

O técnico Márcio Fernandes contará com o retorno de Nicolas, que cumpriu suspensão na rodada anterior e deve reassumir a titularidade no lugar de Paulinho Bóia. Outro reforço é Luan Freitas, que também retorna após suspensão. Por outro lado, Jean Dias, Edinho e Leandro Vilela seguem fora devido a lesões.