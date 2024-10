Paysandu renova patrocínio com plataforma de acompanhantes de luxo

O Paysandu anunciou a assinatura de contrato com a Fatal Model, plataforma de acompanhantes de luxo. A empresa chegou ao clube no ano passado, quando o clube ainda estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, a parceria retorna e vai até o fim do ano.

O nome do site estará estampado na barra frontal da camisa bicolor a partir do jogo desta quarta-feira (23) contra o Coritiba-PR, válido pela 33ª rodada da Série B.

Em uma ação, a plataforma irá distribuir 100 camisas oficiais para torcedores do clube. Os detalhes sobre a distribuição serão divulgados em breve. O presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, comemorou o retorno da empresa ao quadro de patrocinadores da equipe.

“Assim como ocorreu no ano passado, novamente nós firmamos contrato na reta decisiva da temporada, para potencializar nossa rede de patrocinadores e fortalecer nossas receitas, além, é claro, de atrelar a nossa marca com a maior plataforma do segmento no Brasil e uma das maiores do mundo”, declarou o dirigente bicolor.

Além do Papão, a Fatal Model também patrocina a Ponte Preta-SP, Vitória–BA, Vila Nova-GO e Amazonas-AM e outros times de outras divisões do futebol brasileiro.

“Desde que começamos a investir no futebol brasileiro, sempre atuamos como um ‘parceiro para além do patrocínio’. Fazemos várias ações com os clubes e temos um carinho especial e recíproco com os torcedores. No caso do Paysandu, assim como no Vitória, participamos de campanhas importantes e esperamos que a parceria continue sendo benéfica também dentro de campo”, destacou Nina Sag, porta-voz da empresa.

O que é a empresa?

A Fatal Model é o maior site de anúncios para acompanhantes. De acordo com dados da plataforma, no país, são cerca de 1,4 milhões de profissionais da área, entre homens, mulheres e trans.

O objetivo da plataforma é ter um ambiente seguro para que os profissionais do setor possam trabalhar, além de ajudar a combater a discriminação. Mensalmente, a empresa afirmou que registra em média 22 milhões de usuários e 54,4 milhões de visitas.