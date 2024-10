Com objetivos diferentes, Paysandu e Coritiba se enfrentam em Belém pela Série B

Na reta final da jornada bicolor pela permanência na Série B, o time tem um desafio espinhoso na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30, no Mangueirão, contra a equipe do Coritiba. O duelo é válido pela 33ª rodada da competição e tem um peso decisivo para o time que tem apenas seis jogos para definir o futuro na segunda divisão nacional. A partida representa um duelo de opostos, mas com a mesma necessidade pela vitória.

Com 37 pontos, o Paysandu vem de um empate contra o Operário-PR, mantendo-se à beira da zona de rebaixamento. A vantagem sobre a Ponte Preta, primeiro time no Z-4, é de apenas dois pontos, e as probabilidades de queda, conforme os dados estatísticos do site Chance de Gol, giram em torno dos 10%. Portanto, uma vitória seria fundamental para afastar o risco de rebaixamento e garantir um pouco mais de segurança na tabela nas últimas rodadas.

O técnico Márcio Fernandes contará com o retorno de Nicolas, que cumpriu suspensão na rodada anterior e deve reassumir a titularidade no lugar de Paulinho Bóia. Outro reforço é Luan Freitas, que também retorna após suspensão. Por outro lado, Jean Dias, Edinho e Leandro Vilela seguem fora devido a lesões.

O Coritiba, por sua vez, chega embalado após vencer o Vila Nova fora de casa, mantendo vivas as chances de acesso. Com 47 pontos, o Coxa está em oitavo lugar, a seis pontos do G-4 e com pouco mais de 6% de chances de alcançar a Série A. Para manter esse sonho possível, a vitória é imprescindível e uma combinação de resultados pode levá-lo ao quinto lugar.

O técnico Jorginho terá de fazer uma mudança no meio-campo, com Zé Gabriel substituindo o suspenso Vini Paulista. Além disso, Eberth e Morelli, lesionados, desfalcam a equipe. A delegação coxa-branca chegou a Belém na madrugada de segunda-feira, após uma escala em Belo Horizonte.

Ficha Técnica

Data: 23/10/2024

Hora: 19h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Quintana, Lucas Jaques; João Pedro, Trindade, Paulinho, Borasi e Robinho; Ruan.

Técnico: Márcio Fernandes

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Júnior Brumado.

Técnico: Jorginho