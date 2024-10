Em concentração de 48h, Paysandu reforça preparação para jogo decisivo contra o Coritiba-PR

O Paysandu está em busca de se manter o mais afastado possível da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e, para isso, precisa vencer o Coritiba nesta quarta-feira (23/10), em casa, no Estádio da Curuzu. Cientes do desafio, o elenco bicolor está concentrado na Curuzu desde o último domingo (20), se preparando para encarar o Coxa.

De acordo com a assessoria do Papão, o objetivo é fazer uma preparação intensiva com o elenco comandado pelo técnico Márcio Fernandes, o que iniciou já na última segunda-feira (21), quando a comissão técnica deu treino para os atletas que não foram relacionados para o duelo contra o Fantasma.

Na madrugada desta terça-feira (22), a delegação desembarcou em Belém, por volta das 2h, e já se concentrou no hotel do clube, que fica na Curuzu. Ainda nesta tarde, o time fará o último treino antes de enfrentar o Coxa.

Atualmente, o Paysandu está na 14ª colocação da Segundona, com 37 pontos, apenas dois a mais que a Ponte Preta, que abre o Z-4. A vitória contra o Coritiba, em casa, deixaria o clube mais confortável no campeonato e evitaria ter que depender de outros resultados para fugir do “fantasma do rebaixamento”, e mais próximo dos mágicos 45 pontos, que garantiriam ao Papão 99% de chance de permanecer na segunda divisão.

O Paysandu recebe o Coritiba em casa, a partir das 19h30, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.