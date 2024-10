Empate fora de casa teve saber de vitória, diz zagueiro do Paysandu

Nesta quarta-feira (23), o Paysandu volta a campo para mais uma partida pela Série B do Campeonato Birasileiro. Vivendo uma luta intensa para permanecer na competição, os bicolores recebem na Curuzu a equipe do Coritiba, atual oitava colocada na tábua classificatória. Hoje, o Papão da Amazônia é o 14º, com 37 pontos, faltando, teoricamente, oito, para escapar da degola.

A condição de chegar aos 45 pontos exige que o clube vença as três partidas que faltam em Belém. A primeira delas será com a equipe paranaense, que vem de goleada fora de casa sobre o Vila Nova. Para o zagueiro Quintana, o Papão tem condições de garantir os três pontos e chega confiante depois do bom desempenho contra o Operário.

"O time fez um ótimo trabalho no jogo de ontem. Eles chegaram no empate por causa de um pênalti, mas depois e durante o jogo eles não tiveram muitas oportunidades de gol Foi só um detalhe que a gente sofreu. Acredito que no próximo jogo vamos diminuir essas perdas e conseguir a vitória em casa", diz o defensor, que faz uma análise breve sobre a formação do time no jogo passado.

"Eu acho que sabendo como o Operário joga, a gente pensou que iria sofrer um pouco mais, por isso eu acho que o Marcio botou o Lucas de lateral, mas depois mudou um pouco essa linha defensiva. Acredito que a gente poderia dar um passo mais para frente durante o jogo, depois que eles ficaram com um a menos. Vejo que a gente se manteve um pouco lá atrás e não deu esse passo para frente para procurar o próximo gol", reforça.

Para o novo confronto, o jogador acredita que o time pode ter algumas mudanças de postura implementadas pelo técnico Márcio Fernandes, que dê maior confiança, seja para o ataque ou defesa.

"Eu acho que isso depende do jogo. O Márcio está procurando mudar de um jogo para o outro. Vamos ver o que ele vai propor para jogar contra o Coritiba. Jogando com três ou dois zagueiros, acho que todo mundo se entende e não tem problema", encerra. Os dois times jogam a partir das 19h30, direto do Mangueirão.