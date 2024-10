Após empate com o Operário-PR, chances de rebaixamento do Paysandu seguem estáveis, aponta site

O Paysandu empatou com o Operário-PR no último domingo (20). Fora de casa, o empate foi bastante comemorado. Apesar do ponto importante, as chances de rebaixamento do Papão seguem praticamente as mesma. Atualmente, o time bicolor está na 14ª posição da tabela, com 37 pontos.

Conforme análise do site especializado Chance de Gol, o Paysandu tem 12,2% de probabilidade de ser rebaixado para a Série C. O número se manteve praticamente o mesmo em relação à 31ª rodada, quando o Papão venceu a Chapecoense-SC em casa. Na ocasião, o clube bicolor tinha 12,5% de chances de rebaixamento.

Apesar disso, o Bicola respira melhor na tabela. Após o empate com o Fantasma, a equipe de Márcio Fernandes recebeu "ajuda" da Ponte Preta-SP e do Botafogo-SP, que perderam para o Guarani-SP e Sport-PE, respectivamente.

Com isso, o Paysandu se manteve na 14ª colocação e um pouco mais longe da zona da degola. Mesmo assim, o cenário ainda não confortável. Apenas dois pontos separam o clube paraense do primeiro colocado no z-4, que é a Ponte Preta.

Na próxima quarta-feira (23), o time bicolor tem a chance de se distancia ainda mais da zona de rebaixamento. Em casa, o Paysandu recebe o Coritiba-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão. Uma vitória, deixaria o clube mais confortável no campeonato e evitaria ter que depender de outros resultados para fugir do Z-4.

Segundo as análises do Chance de Gol, com 45 pontos, o time tem 99% de possibilidade de permanecer na Segunda Divisão do futebol brasileiro. Assim, com seis jogos para o fim da temporada, o Paysandu precisa de oito pontos para chegar à pontuação, ou seja, o Bicola tem que ter pelo menos mais uma vitória e cinco empates.

No campeonato, o clube bicolor acumula apenas oito vitórias, 13 empates e 11 derrotas. O site também apontou que as chances de título do Papão são de 0% e a probabilidade de acesso são de "quase 0%".