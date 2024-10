Volta Redonda é campeão da Série C com jogadores que passarem por Remo e Paysandu; veja a lista

O Volta Redonda-RJ voltou a vencer o Athletic-MG, dessa vez fora de casa, por 1 a 0, e garantiu o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse é o segundo título nacional da equipe do interior do Rio de Janeiro (RJ), que já levantou a taça da Série D. O Voltaço foi o grande campeão da Terceirona e contou com seis jogadores que passaram pelo futebol paraense no elenco, incluindo atletas que vestiram as camisas do Remo e do Paysandu.

Com duas vitórias um placar agregado de 3 a 0, o Volta Redonda não deu chances para o Athletic, que mesmo com a torcida apoiando, não conseguiu fazer o resultado. O título da Série C veio com um elenco que contou com seis atletas velhos conhecidos dos torcedores paraenses.

Jean Drosny

Atualmente com 30 anos, o goleiro Jean Drosny já jogou no futebol paraense. Ele defendeu a equipe do Castanhal, na temporada 2017. O goleiro era reserva no Japiim da Estrada e não fez nenhuma partida oficial pelo clube da Cidade Modelo.

Goleiro Jean Drosny com a taça e amedalha de campeão da Série C (Divulgação / Volta Redonda)

Wellington Silva

O lateral-direito Wellington Silva, de 36 anos, teve uma temporada defendendo o Remo, em 2021 e disputou também a Copa Verde de 2020, que foi disputada em 2021 por conta da pandemia. Ao todo foram 39 partidas com a camisa azulina e fez parte do elenco que foi campeão da Copa Verde, mas também do time que caiu para a Série C.

Wellington Silva em sua apresentação oficial no Remo (Sandro Galtran/ Clube do Remo)

Daniel Felipe

Zagueiro de 32 anos defendeu o Remo em 2022. O jogador foi capitão do clube azulino em alguns jogos, marcando quatro gols em 24 paridas. Após o término da Série C, teve seu contrato rescindido.

Daniel Felipe atuando pelo Leão (Samara Miranda / Remo)

Charles

Atualmente com 29 anos, o volante Charles teve uma boa passagem pelo Remo. O jogador jogou pelo clube azulino em 2020, onde conquistou o acesso à Série B. O atleta esteve em campo 31 vezes e marcou dois gols.

Jogador atuou em mais de 30 partidas com a camisa do Leão Azul em 2020 (Samara Miranda / Remo)

Marcos Júnior

Com passagens no Remo e no Paysandu, o volante Marcos Júnior, de 29 anos, foi importante na conquista do Volta Redonda. O meiocampista atuou em Belém pela primeira vez em 2018, pelo Papão, onde teve uma breve passagem com apenas quatro jogos disputados. Em 2020 ele retornou a Belém, dessa vez para jogar pelo Leão, onde esteve em campo 22 vezes e marcou dois gols. Fez parte do time que caiu para a Série C e que também conquistou a Série C.

Marcos Júnior (à esquerda) teve uma curta passagem pela Curuzu, em 2018 (Jorge Luiz/Paysandu)

Matheus Lucas

O jovem de 26 anos teve uma rápida passagem pelo Remo neste ano. Ele fez apenas três jogos nesta Série C e acertou sua ida para o Volta Redonda. Pelo clube carioca foram cinco partidas, um gol marcado, mas terminou a Série C se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito.

Matheus Lucas em sua aprsentação no Leão (Samara Miranda / Ascom Remo)