Remo anuncia renovação de contrato com o técnico Rodrigo Santana: 'Estou muito feliz e otimista'

O Clube do Remo anunciou a renovação do contrato do técnico Rodrigo Santana para a temporada de 2025. Natural de Santos-SP, Rodrigo, de 42 anos, chegou ao clube em maio, quando o time ocupava a 17ª colocação, com apenas quatro pontos em cinco jogos. Desde sua chegada, o treinador comandou uma virada de chave na competição que resultou no acesso à Série B do ano que vem.

Logo em sua estreia, o Leão Azul quebrou um jejum de quase um ano sem vencer fora de Belém, derrotando o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Sob seu comando, o Remo disputou 18 jogos, com um saldo de nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Após a formalização do contrato, o técnico celebrou a permanência no clube e expressou otimismo para a próxima temporada. "Fenômeno Azul, é com muita alegria que compartilho a renovação do nosso contrato. Estou muito feliz e otimista. O Remo, para mim, significa uma grande identificação, e quero muito mais. O clube merece muito mais. Agradeço à diretoria, ao presidente Tonhão, ao executivo Sérgio, aos vices Glauber e Milton Campos, e ao diretor jurídico Gustavo. Estou aqui para pensar, planejar e iniciar a temporada de 2025 com o apoio de todos vocês."

Além de Rodrigo, os auxiliares Neto Pajolla e Flávio Garcia também continuarão na equipe técnica. Em 2025, o Clube do Remo disputará o Campeonato Paraense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.