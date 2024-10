Fora de casa, Paysandu empata com Operário-PR e se mantém fora do Z4

Em partida válida pela 32ª rodada da Série B, na manhã deste domingo (20), o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, fora de casa. Os gols da partida, que foi realizada no Estádio Germano Krüger, foram marcados por Ruan Ribeiro (Paysandu) e Maxwell (Operário). Com o resultado, a equipe bicolor chegou aos 37 pontos e agora ocupa 14ª posição, fora da zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu começou a partida suportando uma pressão inicial do Operário-PR. Nos primeiros 14 minutos só deu fantasma, nos quais o goleiro Matheus Nogueira fez boas defesas. Até que, aos 15 minutos, o Papão subiu ao ataque pela primeira vez e foi fatal. Em ótimo contra-ataque, Robinho lançou Paulinho Bóia, que cruzou na medida para Ruan Ribeiro se antecipar ao zagueiro e mergulhar para de cabeça abrir o placar no Germano Krürger. Operário-PR 0x1 Paysandu.

Apesar do gol marcado pela equipe bicolor, a tônica da primeira etapa foi uma só: Ataque x defesa. Melhor para o Paysandu, que segurou o ímpeto do Operário-PR e terminou o 1º tempo como vencedor.

SEGUNDO TEMPO

Um pouco mais solto na segunda etapa, o Papão começou o 2º tempo com tudo. Aos cinco minutos da etapa final, Robinho realizou um cruzamento rasteiro na medida para Borasi, que obrigou o Rafael Santos a fazer grande defesa. Em seguida, após cobrança de escanteio, Robinho levantou bola na área e por muito pouco, o Paysandu não ampliou o placar com Matheus Trindade.

No lance seguinte, o árbitro da partida, Lucas Horn (RS), marcou um pênalti polêmico para o time do Paraná. Na jogada, Bryan Borges dividiu com Rodrigo Rodrigues na área e o jogador do Operário caiu. Em um primeiro momento, o juiz gaúcho não deu nada, mas depois foi chamado pelo VAR e após um longo tempo revisando a imagem, optou por mudar de ideia. Na cobrança, Maxwell bateu forte e empatou a partida. Operário-PR 1x1 Paysandu.

Aos 27 minutos da etapa derradeira, o zagueiro William Machado, foi expulso com vermelho direito por parar Paulinho Bóia em contra-ataque. Era um ataque promissor para o Paysandu.

Com um a mais em campo e faltando mais de 20 minutos para o jogo acabar, o Lobo foi para cima da equipe adversária. Na primeira oportunidade após a expulsão, o Papão chegou com Borasi, mas a bola parou no goleiro do Fantasma. Apesar de pressionar em vários lances, o Paysandu não conseguiu marcar o segundo gol e a partida terminou empatada.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu volta a campo na próxima quarta-feira (23), diante do Coritiba-PR, na Curuzu. A bola vai rolar às 19h30. Mais de cinco mil já foram vendidos para a partida.

FICHA TÉCNICA

Operário-PR 1x1 Paysandu – 32ª rodada da Série B

Data: 20/10/2024

Hora: 11h

Local: Estádio Germano Krüger

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Gols: Maxwell (Operário-PR) e Ruan Ribeiro (Paysandu)

Cartão amarelo: Maxwell e Rodrigo Rodrigues (Operário-PR)

Cartão vermelho: William Machado (Operário-PR)

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano (Anderson Pará); Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas (Rodrigo Rodrigues) e Vinicius Diniz; Ronald (Felipe Augusto), Daniel (Jacy) e Maxwell (Nathan).

Técnico: Rafael Guanaes

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Quintana e Lucas Maia (Kevyn); Matheus Trindade (Netinho), João Vieira e Robinho (Jean Dias); Ruan Ribeiro (Val Soares), Paulinho Bóia (Joel) e Benjamín Borasi.

Técnico: Marcinho Fernandes (auxiliar técnico)