Paysandu anuncia parcial de público para jogo contra o Coritiba-PR; ingressos promocionais acabaram

O Paysandu divulgou uma parcial de venda de ingressos para a partida contra o Coritiba-PR, pela Série B. Segundo o perfil oficial do clube no Twitter, mais de cinco mil entradas já foram vendidas em apenas um dia. As equipes se enfrentam na quarta-feira (23), às 19h30, na Curuzu.

Os ingressos para o jogo começaram a ser vendidos na quinta-feira (17), com quase uma semana de antecedência. Para garantir um bom público, o Papão reduziu o valor dos bilhetes e comercializou entradas de arquibancada em lotes promocionais de R$ 20,00.

No entanto, os bilhetes com o preço promocional se esgotaram rapidamente, em questão de horas. Agora, os ingressos de arquibancada custam R$ 40,00, valor padrão para as partidas disputadas na Curuzu.

O jogo contra o Coritiba será o segundo de uma semana intensa para o Paysandu. Em menos de sete dias, o clube terá três compromissos pela Série B e, em caso de bom desempenho, poderá praticamente se livrar do risco de rebaixamento à Terceira Divisão.

Dada a importância do confronto, o Paysandu tem convocado a torcida para comparecer ao jogo. O clube acredita que a presença da Fiel será fundamental na busca pelos três pontos contra o Coxa, já que a equipe paranaense está acima do Bicola na tabela.

No primeiro turno, em partida disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Paysandu conseguiu um empate em 1 a 1 contra os donos da casa. O autor do gol bicolor naquele duelo foi o atacante Nicolas.

Paysandu e Coritiba se enfrentam em Belém pela 33ª rodada. A partida terá cobertura em Lance a Lance pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.