Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba-PR; veja onde comprar

O Paysandu terá uma maratona de três jogos em seis dias, e o segundo deles será em casa, no Estádio da Curuzu, contra o Coritiba-PR, na próxima quarta-feira (23/10). Aguardando a torcida bicolor para o apoio, o Papão anunciou o início da venda de ingressos para a partida, com um lote promocional.

Segundo as informações divulgadas pelo clube, o primeiro lote promocional terá ingressos custando R$ 20 para o setor das arquibancadas. A partir do segundo lote, os ingressos passam a custar R$ 30, e no terceiro lote em diante, voltam ao preço usual de R$ 40. Na área das cadeiras as entradas estarão custando R$ 150. As entradas podem ser compradas presencialmente nas Lojas Lobo ou virtualmente no site IngressoSA.

Sócios torcedores têm condições especiais no ato da compra. Além disso, estudantes possuem direito à meia-entrada, assim como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças até 11 anos. Pessoas com direito a gratuidade poderão fazer a retirada dos ingressos na próxima terça-feira (22/10), de 9h às 12h, no Estádio da Curuzu.

Atualmente, o Papão está na 14ª colocação da tabela da Série B, com 36 pontos. Antes de receber o Coritiba em casa, o clube visita o Operário-PR no domingo (20/10), às 11h, pela 32ª rodada da Segundona.

Paysandu e Coritiba se enfrentam a partir das 19h30 no dia 23 de outubro, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.