Paysandu terá desfalques para jogo matutino contra o Operário-PR; saiba quem são

O Paysandu terá a agenda cheia na próxima semana, com três jogos em seis dias, e a maratona começa no próximo domingo (20/10) quando o time enfrenta o Operário-PR, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Márcio Fernandes terá que lidar com alguns desfalques importantes no elenco bicolor.

O atacante Jean Dias está lesionado, enquanto Nicolas está suspenso após receber um cartão vermelho na partida contra a Chapecoense no Estádio da Curuzu. Dessa forma, peças alternativas como Borasi, Ruan Ribeiro e Paulinho Boia podem receber chances entre os titulares, sendo Borasi a opção mais cotada por conta da atuação de destaque que tem tido nos últimos jogos. Em 10 partidas da Série B o argentino marcou dois gols, e saiu aplaudido na Curuzu contra a Chape.

Outro que desfalca o elenco bicolor é Edinho, que só deve retornar aos gramados no próximo ano. O atacante passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve seguir em recuperação por no mínimo seis meses, ou seja, só deve retornar em abril do próximo ano.

Após 11 dias de folga, o Paysandu retorna aos gramados no Estádio Germano Krüger, contra o Operário-PR. A partida, válida pela 32ª rodada da Série B, terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.