Com o fim da rodada, chances de rebaixamento do Paysandu diminuem, aponta site

As vitórias do Guarani–SP e do Brusque–SP na 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ajudaram o Paysandu a se manter na 13ª colocação da tabela. Com o fim da rodada e os resultados das outras equipes, o Bicola viu as suas chances de ser rebaixado diminuírem.

Brigando para não cair, de acordo com o site especializado em estatística Chance de Gol, o Paysandu tem 12,5% de probabilidade de rebaixamento. O número caiu em relação à 29ª rodada da Série B. Naquela ocasião, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano-SP, o Papão fechou a semana com 18% de possibilidade de ser rebaixado.

O alívio bicolor foi conquistado graças a vitória por 2 a 0 em cima da Chapecoense no último dia 9 de outubro, na Curuzu. No entanto, apesar do risco diminuir, o Paysandu ainda pode cair. A parte de baixo da tabela está muito embolada. Entre o 13º colocado, que é o Bicola, e o CRB, primeiro time na zona da degola, há apenas três pontos de diferença.

Assim, em uma rodada, tudo pode mudar. Por isso, o Paysandu precisa vencer os próximos jogos para depender apenas de si. Após 10 dias de folga, o time de Márcio Fernandes vai encarar o Operário-PR, nono colocado, fora de casa. O jogo será no próximo domingo (20), no Paraná, às 11h.

No primeiro turno, o duelo entre as duas equipes terminou empatada em 1 a 1 na Curuzu. Repetir o resultado fora de casa não séria ruim para o Papão, mas teria que manter a regularidade nos próximos jogos e vencer pelo menos dois nesta reta final. Conforme as projeções do Chance de Gol, com 45 pontos, o time tem 97% de possibilidade de continuar na Série B.

Ainda segundo o site, as chances de acesso e conquista de título do Bicola são de "quase 0%". A briga mesmo é para fugir do Z-4.