Guarani vence o CRB por 2x1 e resultado beneficia o Paysandu

A Série B do Campeonato Brasileiro encerrou nesta segunda-feira (14/10) com a 31ª rodada, sem muitas surpresas significativas para o Paysandu, um dos grandes interessados nos jogos entre Brusque e Ituano, que jogaram no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, e Guarani e CRB, estes duelando no Brinco de Ouro, na cidade de Campinas. Atualmente, o Paysandu ocupa a 13ª posição da tabela, com 36 pontos, e, para se livrar do rebaixamento, precisa chegar aos 45 pontos, tendo sete jogos pela frente.

O fim da rodada começou em Santa Catarina, onde o Brusque conseguiu três pontos importantes para escapar do rebaixamento. A vitória do time catarinense por 1 a 0, ainda que minimamente, ajuda o Paysandu a manter-se distante do Z4. Caso a vitória fosse do Ituano, a equipe iria a 34 e diminuiria a distância do Papão, que tem 36, no 13º lugar. O resultado promoveu uma troca de posições no Z4, com o time catarinense assumindo o 18º lugar, com 33 pontos, antes ocupado pelo Ituano, que caiu para o 19º, com 31.

Esse resultado pouco interferiu na posição bicolor. Apesar disso, o jogo seguinte seria mais arriscado, já que uma vitória do CRB sobre o Guarani por, pelo menos, dois gols de diferença, poderia tirar o Papão do 13º lugar, com 36 pontos, já que o CRB tem 33 e -7 de saldo, contra 36 pontos e -5 de saldo de gols para os bicolores.

No jogo de despedida da rodada, Guarani e CRB se enfrentaram e deu Bugre, com placar de 2 x 1. O resultado beneficia o Paysandu que manteve a distância de três pontos para a zona de rebaixamento