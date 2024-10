Pela Série B, Brusque vence o Ituano e ajuda a manter o Paysandu distante da zona de rebaixamento

Na noite desta segunda-feira (14), o Brusque garantiu uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Ituano, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno do Quadricolor ao estádio Augusto Bauer, fechado por quase um ano. O resultado promoveu uma troca de posições no Z4, com o time catarinense assumindo o 18º lugar, com 33 pontos, antes ocupado pelo Ituano, que caiu para o 19º, com 31.

A vitória do Brusque, ainda que minimamente, ajuda o Paysandu a manter-se distante do Z4. Caso a vitória fosse do Ituano, a equipe iria a 34 e diminuiria a distância do Papão, que tem 36, no 13º lugar. Ainda nesta segunda-feira (14), outro jogo de times do Z4 interessa ao Paysandu. O lanterna Guarani, com 25 pontos, recebe o CRB, de Hélio dos Anjos, que abre a zona com 33 pontos. Os times jogam no Brinco de Ouro, em Campinas.

O confronto começou com o Ituano criando as melhores chances nos primeiros minutos. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, João Carlos quase abriu o placar para o Galo de Itu, mas Matheus Nogueira, em uma defesa espetacular, evitou o gol. No entanto, o Brusque começou a equilibrar o jogo e pressionou na segunda metade da primeira etapa. Rodrigo Pollero chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. A equipe seguiu firme, e Pollero ainda teve outra chance, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, logo aos 8 minutos, Pollero finalmente fez o gol que havia sido negado na etapa inicial. Em uma cabeçada precisa no canto, mesmo sofrendo marcação cerrada de José Aldo, o uruguaio abriu o placar para o Brusque. A equipe da casa continuou pressionando e chegou a marcar novamente com Diego Mathias, mas o assistente assinalou impedimento.