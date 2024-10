Se repetir resultados contra os próximos adversários, Paysandu pode se livrar do Z-4; entenda

O Paysandu terá sete jogos decisivos nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time bicolor conseguiu uma folga na tabela após a vitória sobre a Chapecoense, mas ainda corre o risco de rebaixamento. Para evitar o retorno à Terceirona, o Papão terá que, pelo menos, repetir os resultados do primeiro turno da competição contra os próximos adversários.

Nas últimas sete rodadas, o Paysandu vai encarar o Operário-PR, o Coritiba-PR, o Ceará-CE, a Ponte Preta-SP, o Brusque-SP, o Novorizontino-SP e o Vila Nova-GO. No primeiro turno do campeonato, o Bicola acumulou duas vitórias, três empates e duas derrotas, somando, assim, nove pontos.

Assim, somados aos atuais 36 pontos que a equipe tem na competição, o Bicola chegaria a 45 pontos. Conforme as análises do site estatístico Chance de Gol, com essa pontuação, o time tem 97% de probabilidade de continuar na Série B.

As duas vitórias no primeiro turno foram contra o Ceará e a Ponte Preta. Já os empates ocorreram com o Operário, o Coritiba e o Vila Nova. O Papão perdeu para o Brusque e o Novorizontino naquela fase.

Na próxima rodada, o Paysandu vai enfrentar o Fantasma fora de casa. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B e ocorre no domingo (20), em Ponta Grossa-PR, às 11h. Após a partida, o Bicola ainda terá outras três partidas longe da torcida. No último compromisso no campeonato, que será contra o Tigrão, o Papão jogará com o apoio da torcida.

Atualmente, a equipe de Márcio Fernandes está na 13ª colocação da tabela, com 36 pontos. O time tem três pontos de vantagem sobre o primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é o CRB-AL. A equipe alagoana joga nesta segunda-feira (14) e pode sair do Z-4.

Jogos do primeiro turno

13ª rodada - Paysandu x Operário: 1 a 1

14ª rodada - Paysandu x Coritiba: 1 a 1

15ª rodada - Paysandu x Ceará: 2 a 1

16ª rodada - Paysandu x Ponte Preta: 1 a 0

17ª rodada - Paysandu x Brusque: 0 a 1

18ª rodada - Paysandu x Novorizontino: 1 a 3

19ª rodada - Paysandu x Vila Nova: 2 a 2