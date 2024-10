Com um a menos, Paysandu vence Chapecoense-SC e dá mais um passo para ficar na Série B

UFA, PAPÃO! Na Curuzu, em uma noite daquelas, com um a menos, o Paysandu venceu a Chapecoense-SC por 2 a 0 e deu mais um passo rumo a permanência na Série B. Os gols da partida, válida pela 31ª rodada, foram marcados por Paulinho Bóia e Luan Freitas. Com a vitória, o Papão chegou aos 36 pontos e ocupa momentaneamente a 13ª posição, pois a rodada acaba somente no final de semana.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi, sobretudo, de muitos cartões. Ao todo foram cinco amarelos, três para o Paysandu e dois para a Chapecoense-SC. O Papão demorou a entrar na partida. Nos primeiros 15 minutos, o adversário dominou as ações e criou as melhores chances.

Aos 23 minutos, o auxiliar Marcinho Fernandes, que comandou a equipe por conta da suspensão de Márcio Fernandes, realizou a sua 1ª substituição. Jean Dias caiu no gramado com dores e no seu lugar entrou Paulinho Bóia.

Aos 29 minutos, a melhor chance bicolor do 1º tempo. Bryan Borges recebeu passe na linha de fundo e cruzou na medida para Nicolas, que no seu melhor estilo cabeceador, obrigou o goleiro da Chapecoense-SC a fazer uma grande defesa.

Com a evolução do Paysandu na partida, no final do primeiro tempo, o Papão abriu o placar na Curuzu. Paulinho Bóia tabelou com Robinho e ao entrar na área, finalizou com tranquilidade. Paysandu 1 a 0 e torcida bicolor em festa.

A alegria bicolor se transformou em tensão, quando aos 42 minutos, o atacante Nicolas foi recebeu cartão vermelho após levantar o braço ao disputar a bola no alto com Jhonnatan e acertar o rosto do zagueiro da Chape.

Paysandu 2x0 Chapeconse-SC Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com um a menos, o Paysandu foi para cima da equipe adversária. Nos cincos primeiros minutos da etapa derradeira, a pressão surtiu efeito. Paulinho Bóia cobrou escanteio e Luan Freitas, subiu mais alto que todo mundo e ampliou no Vovô da Cidade com uma bela cabeçada. Paysandu 2 a 0 Chapecoense.

Apesar de ter mais atletas em campo, a Chape atacou com perigo poucas vezes. Somente em duas oportunidades obrigou o goleiro Matheus Nogueira a fazer grandes intervenções. O Verdão do Oeste também teve uma oportunidade com Neílton, que mandou uma bomba na trave. Com uma boa vantagem no placar e por ter dez jogadores em campo, o Papão buscou cadenciar o ritmo de jogo e administrar a partida.

O último grande lance do jogo veio com Paulinho Bóia. Em busca do seu segundo gol na partida, o atacante bicolor saiu em velocidade e do meio de campo, ao goleiro ir para disputa com o jogador, Bóia chutou para o gol. A bola bateu caprichosamente na trave.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu volta a campo no domingo (20), diante do Operário-PR, fora de casa, às 11h, pela 32ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 2x0 Chapecoeense-SC – 31ª rodada da Série B

Data: 09/10/2024

Hora: 21h

Local: Curuzu

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Paulinho Bóia e Luan Freitas

Cartão amarelo: Lucas Maia, Netinho, Robinho, Luan Freitas e Matheus Nogueira (Paysandu); Mário Sérgio, Thomás e Foguinho (Chapecoense)

Cartão vermelho: Nicolas (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson (Kevyn), Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Netinho (Luan Freitas), João Vieira e Robinho (Ruan Ribeiro); Jean Dias (Paulinho Bóia), Benjamín Borasi (Matheus Trindade) e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar).

Chapecoense: Léo Vieira, Doma, Jhonnathan (Marlone), Marcelinho e Walter Clar (Kelvyn); Foguinho (Marcelo Jr), Tárik, Carvalheira e Thomás (Neílton); Italo (Jenison) e Mário Sérgio.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo.